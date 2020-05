BI : Sinergi, Transformasi, dan Inovasi Kunci Perkuat Ketahanan Ekonomi

Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) menerbitkan Laporan Tahunan Bank Indonesia (LTBI) 2019 : “Sinergi, Tranformasi, dan Inovasi Menuju Indonesia Maju”. Laporan ini memuat bagaimana BI melaksakana tugas-tugasnya, baik di bidang moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, maupun juga pengelolaan kelembagaan termasuk keuangan.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, sesuai dengan tema LTBI 2019, “Sinergi, Transformasi, dan Inovasi Menuju Indonesia Maju”, sinergi, transformasi, dan inovasi menurutnya adalah kunci untuk memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju Indonesia maju ke depan.

“Sinergi dalam arti BI akan terus melakukan sinergi yang kuat dengan Pemerintah, otoritas terkait, dunia usaha, dan berbagai pihak untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan baik yang dilakukan BI dan berkoordinasi dengan kebijakan-kebijakan lain untuk mendorong ekonomi Indonesia, termasuk mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional,” kata Perry Warjiyo dalam sambutannya di peluncuran LTBI 2019 secara virtual, Selasa (26/5/2020).

Sementara itu, transformasi berarti BI mendukung kebijakan-kebijakan transformasi dan reformasi struktural yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memajukan produktivitas dan sumber daya manusia. Transformasi juga dilakukan di BI baik melalui bauran kebijakan BI, organisasi yang lebih kuat, SDM yang lebih profesional, dan berakhlak mulia. Sedangkan inovasi diperlukan dalam menuju Indonesia Maju ke depan, terutama inovasi di bidang digital.

“Dalam hal ini, BI telah meluncurkan dan melaksanakan digitalisasi sistem pembayaran di dalam mendukung integrasi ekonomi keuangan digital ke depan,” kata Perry.

LTBI 2019 sekaligus memuat Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia sebagai komitmen BI untuk menjunjung tinggi tata kelola, baik di dalam kebijakan maupun kelembagaan termasuk keuangan. Terkait laporan keuangan ini, BI juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Opini WTP telah dicapai selama 17 tahun terakhir secara berturut-turut.

Kebijakan Sepanjang 2019

Sepanjang 2019, BI menerbitkan sejumlah kebijakan dan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Antara lain pelonggaran kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga kebijakan dan giro wajib minimum, kebijakan stabilisasi Rupiah melalui strategi triple intervention, strategi operasi moneter pada dua sisi (two sided monetary operation) untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi bauran kebijakan, kebijakan makroprudensial yang akomodatif melalui penyempurnaan Rasio Intermediasi Makroprudensial, dan pelonggaran rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV).

BI juga melakukan penguatan kebijakan sistem pembayaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penerbitan blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, serta menjaga ketersediaan uang layak edar di seluruh wilayah Indonesia secara merata.

Ancaman Covid-19

LTBI 2019 juga menyinggung bagaimana Covid-19 menahan pemulihan ekonomi global di 2020. Padahal menurut Perry, berbagai perkembangan serta indikator ekonomi global sampai akhir 2019 sempat mendorong optimisme prospek perbaikan perekonomian domestik pada 2020.

Prospek perbaikan tersebut ditopang oleh efektivitas kebijakan makroekonomi yang telah ditempuh banyak negara pada 2019. Selain itu, kemajuan kesepakatan dagang tahap pertama AS-Tiongkok pada akhir tahun 2019 juga memberikan optimisme perbaikan kondisi ekonomi global pada 2020. Kondisi ini mendorong peningkatan kegiatan ekonomi di negara maju dan negara berkembang dalam dua bulan terakhir pada 2019, bahkan berlanjut pada Januari 2020. Beberapa indikator dini global seperti indeks manufaktur, indeks pemesanan ekspor, indeks produksi, dan indeks keyakinan juga menunjukkan perbaikan.

Dalam perkembangannya, proses pemulihan ekonomi global tertahan setelah Covid-19 merebak di Tiongkok sejak akhir Januari 2020 yang kini telah menyebar ke banyak negara di seluruh dunia. Badan Kesehatan Dunia atau WHO pada 11 Maret 2020 bahkan sudah menyatakan Covid-19 menjadi pandemik dunia yang perlu penanganan serius.

Saat mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI edisi Mei 2020, Perry menyampaikan BI akan terus memperkuat bauran kebijakan yang diarahkan untuk memitigasi risiko penyebaran Covid-19, menjaga stabilitas pasar uang dan sistem keuangan, serta bersinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait dalam mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.

Di samping langkah-langkah tersebut, BI juga menyediakan likuiditas bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit UMKM dan usaha ultra mikro yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan; mempertimbangkan pemberian jasa giro GWM kepada semua Bank; serta memperkuat operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan syariah melalui instrumen Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (FLisBI), Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (PaSBI), dan Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA).

“BI juga mendorong percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi melalui kolaborasi antara bank dan fintech untuk melebarkan akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan,” kata Perry.

Sementara itu untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dari dampak Covid-19, Bank Indonesia akan meningkatkan pelonggaran moneter melalui instrumen kuantitas (quantitative easing/QE). Salah satu bentuk QE berupa injeksi likuitas ke perbankan dengan jumlah secara total telah mencapai sekitar Rp 503,8 trililun, dengan rincian :

1. Periode Januari – April 2020 sebesar Rp 386 triliun, yang bersumber dari pembelian SBN di pasar sekunder dari investor asing sebesar Rp 166,2 triliun, term repo perbankan sebesar Rp 137,1 triliun, swap valuta asing sebesar Rp 29,7 triliun, dan penurunan Giro Wajib Minimun (GWM) rupiah di bulan Januari dan April 2020 sebesar Rp 53 triliiun.

2. Periode Mei 2020 sebesar Rp 117,8 triliun, yang bersumber dari penurunan GWM rupiah sebesar Rp 102 triliun dan tidak mewajibkan tambahan Giro untuk pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) sebesar Rp 15,8 Triliun.