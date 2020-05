Jaga Kemandirian Bangsa, Mentan Minta Pegawainya Tancap Gas Kawal Pangan

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengingatkan kepada seluruh jajaran di kementerian yang dipimpinnya untuk tidak menyandarkan sedikit pun pada importasi, demi kemandirian bangsa. Urusan pangan bagi 267 juta rakyat Indonesia menurutnya tetap harus ditangani dengan baik, begitu pun saat pandemi Covid-19.

“Impor memang bukan sesuatu yang diharamkan. Tetapi tidak boleh kemandirian bangsa ini tersandera oleh itu. Kalau begitu, kita harus bekerja lebih keras. Petani harus dimotivasi dan tetap disemangati,” kata Syahrul Yasin Limpo saat melaksanakan Halal bihalal dengan pegawai Kemtan secara virtual, Selasa (26/5/2020).

Karenanya, Mentan meminta seluruh jajaran di Kementerian Pertanian untuk terus bersemangat, dan tidak boleh mundur walau hanya setapak, meski dalam kondisi terbatas seperti saat pandemi ini. Menurutnya, integritas pegawai harus melompat melebihi level yang ada saat ini, dan tidak bekerja setengah hati.

“Mulai hari ini tancap gas. Tidak boleh berpikir dan bertindak biasa. Harus out of the box. Kita tidak boleh membiarkan bangsa yang besar ini terseok-seok,” ujar Syahrul.

Menangani sektor pertanian menurut Mentan tidak cukup hanya dengan pendekatan teknis. Menurutnya, social engineering agriculture juga dibutuhkan. Bekerja secara humanis dengan pendekatan hati, serta melalui empati.