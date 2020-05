Harga Minyak Dunia Naik Ditopang Pemulihan Ekonomi

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia ditutup menguat pada perdagangan Selasa (26/5/2020). Meningkatnya permintaan minyak seiring dengan pelonggaran lockdown Covid-19 membuat krisis oversupply minyak mereda.

Harga minyak mentah WTI ditutup naik 3,3 persen ke US$ 34,35 per barel pada Selasa, sementara jenis Brent naik 1,8 persen ke US$ 36,17 per barel. Pagi ini, WTI kembali turun 1,19 persen ke US$ 33,94 per barel dan Brent naik 1,8 persen ke US$ 36,17 per barel.

Bjornar Tonhaugen, analis minyak di Rystad Energy mengatakan oversupply minyak sebesar 16 juta bph di bulan April bisa diimbangi dengan meningkatnya permintaan minyak 4 juta bph dan pemangkasan suplau 12 juta bph di bulan Juni.

Bulan lalu OPEC+ dan Rusia setuju memangkas produksi sebesar 10 juta bph pada Mei-Juni.

Kementerian Energi Rusia mengatakan meningkatnya permintaan minyak diharapkan dapat mengurangi surplus minyak sebesar 7 juta-12 juta bph di bulan Juni/Juli.