Isu AS-Tiongkok Masih Jadi Sorotan, Bursa Asia Bergerak Mixed

Tokyo, Beritasatu.com - Bursa Asia bergerak mixed pada perdagangan hari ini, Rabu (27/5/2020). Investor mencermati dampak ketegangan AS-Tiongkok dan relaksasi lockdown.

Nikkei 225 Tokyo dinuka melemah 0,35 persen, Kospi Korsel turun 0,29 persen, ASX 200 Australia turun 1,02 persen, Indeks Komposit Shanghai turun 0,11 persen, Hang Seng naik 0,26 persen.

Bloomberg melaporkan AS siap menjatuhkan sanksi pada Tiongkok terkait isu keamanan nasional di Hong Kong. Presiden Donald Trump akan mengumumkan kebijakan AS terkait isu Hong Kong pekan ini. Sebelumnya, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Robert O'Brien, Minggu (24/5/2020) mengatakan AS ingin Hong Kong memiliki otonomi yang luas sehingga tetap bisa menjadi pusat keuangan Asia.

Perusahaan bioteknologi Novavax dan Moderna melaporkan perkembangan positif. Pada Senin lalu, Novavax mengatakan siap memasuli tahap uji coba pada manusia. Pekan lalu, Moderna mengatakan 45 peserta uji vaksin berhasil mengembangkan antibodi. Fundstrat mengatakan saat ini ada 10 vaksin dalam evaluasi klinis, dan 114 dalam tahap praevaluasi klinis.