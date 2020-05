Rupiah Menguat ke Level Rp 14.710/Dolar AS

Jakarta, Beritasatu.com- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Rabu (27/5/2020) ditutup menguat 45 poin atau 0,31 persen menjadi Rp 14.710 per dolar AS. Sementara itu, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp 14.761 per dolar AS dari perdagangan Selasa (26/5) kemarin di Rp 14.774 per dolar AS.

Kepala Riset PT Monex Investindo Futures Ariston Tjendra menuturkan, di tengah ketegangan hubungan AS dan Tiongkok, rupiah mendapatkan sentimen positif dari bertambahnya negara yang melonggarkan atau berencana melonggarkan kebijakan lockdown-nya dan kemajuan penemuan vaksin oleh beberapa negara termasuk di Indonesia sendiri.

Ketegangan hubungan AS dan Tiongkok menjadi kekhawatiran pasar karena memberikan dampak buruk ke perekonomian global. Ini menahan penguatan rupiah terhadap dollar AS. “Bila ketegangan berlanjut dan meninggi, bisa menekan rupiah kedepannya,” ujarnya kepada Beritasatu.com, Rabu (27/5/2020).