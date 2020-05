Harga Emas Turun Akibat Harapan Pemulihan Ekonomi

Chicago, Beritasatu.com- Harga emas melemah pada akhir perdagangan Rabu atau Kamis pagi WIB (28/4/2020), memperpanjang penurunannya hari ketiga berturut-turut ketika pelonggaran pembatasan ekonomi di seluruh dunia memberi optimisme bahwa ekonomi global akan rebound (menguat).

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, turun US$ 1,4 atau 0,08 persen, menjadi US$ 1.726,8 per ounce.

Para investor menjadi optimistis karena bursa Amerika Serikat (AS) naik pada Selasa (26/5/2020) dan Rabu (27/5/2020), sebagai akibat pelonggaran penguncian akibat Covid-19 di banyak negara bagian AS.

Hal lain yang memperburuk harga emas adalah lemahnya permintaan India dan Tiongkok.

Tahun ini, emas telah naik lebih dari 12 persen, dan para analis mengatakan tren logam mulia positif, didukung rendahnya suku bunga serta ketidakpastian politik dan ekonomi global.

"Emas digunakan secara efisien untuk melindungi risiko dalam lingkungan suku bunga rendah, kami perkirakan lingkungan yang menguntungkan akan terus berlanjut," kata Societe Generale dalam sebuah catatan, memperkirakan harga rata-rata US$ 1.800 per ounce di kuartal keempat.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman Juli naik 16,2 sen atau 0,92 persen, menjadi US$ 17,757 per ounce. Platinum pengiriman Juli naik US$ 4,8 atau 0,55 persen, menjadi US$ 878,1 per ounce.