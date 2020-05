Di Perdagangan Asia, Harga Minyak Terkoreksi Pagi Ini

Tokyo, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia melemah pada awal perdagangan Asia, Kamis pagi (28/4/2020).

Harga minyak berjangka patokan internasional Brent turun 2,01 persen menjadi US$ 34,04 per barel. Sementara minyak mentah berjangka AS WTI juga turun 2,86 persen menjadi US$ 31,87 per barel.

Sebelumnya harga minyak berjangka jatuh pada perdagangan Rabu (28/5/2020) setelah Presiden AS Donald Trump merespons kuat terhadap Undang-Undang Keamanan yang diusulkan Tiongkok di Hong Kong. Selain itu, komitmen Rusia mengurangi produksi lebih lanjut dipertanyakan.

Minyak mentah Brent turun US$ 1,43, atau 3,95 persen menjadi US$ $ 34,74 per barel, sementara minyak mentah acuan AS, West Texas Intermediate (WTI) berkurang US$ 1,54, atau 4,48 persen ke US$ 32,81 per barel.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, terakhir ditransaksikan di level 98,918 setelah di atas 99,2 sebelumnya.

Yen Jepang diperdagangkan pada 107,79 per dolar setelah melemah dari level di bawah 107,6 kemarin. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,6619 setelah turun dari level di atas US$ 0,665 kemarin.