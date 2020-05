Rupiah Melemah Tipis ke Rp 14.715

Jakarta, Beritasatu.com- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Kamis (28/5/2020) ditutup melemah tipis 5 poin atau 0,03 persen menjadi Rp 14.715 per dolar AS. Sementara itu, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) mencatat rupiah berada di level Rp 14.769 per dolar AS atau melemah dari perdagangan Rabu (27/5) kemarin di Rp 14.761 per dolar AS.

Pelemahan rupiah sejalan dengan pelemahan mata uang negara Asia lainnya. Di mana, hingga pukul 15.00 WIB, Won Korea Selatan masih menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam setelah ditutup turun 0,41 persen. Hal itu lantaran Bank of Korea (BOK) memangkas ekonomi Korea Selatan di 2020 menjadi kontraksi 0,2 persen.

Kendati, Korea Selatan disebut sebagai negara yang mampu mengendalikan penyebaran virus corona, kinerja ekspor merosot karena pasar luar negeri masih berjuang membuka kembali ekonominya setelah menerapkan karantina wilayah.

Di sisi lain, jumlah pekerjaan yang hilang terus bertambah kala inflasi melambat. Akibatnya, Korea Selatan diproyeksi harus merasakan kontraksi ekonomi yang pertama kalinya sejak krisis finansial Asia tahun 1998.

Selanjutnya ada ringgit Malaysia yang juga melemah 0,21 persen. Diikuti oleh yen Jepang dan peso Filipina yang masing-masing terkoreksi 0,11 persen dan 0,08 persen. Begitupun dengan dolar Taiwan dan rupee India yan berada di zona merah setelah sama-sama terdepresiasi 0,03 persen terhadap dolar AS.

Sedangkan, Baht Thailand berhasil menguat sepanjang hari ini setelah menjadi mata uang dengan penguatan terbesar dengan naik 0,16 persen.