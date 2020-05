Penuhi Target Perusahaan, Bos Tesla Dapat Bonus Rp 11 T

California, Beritasatu.com - CEO Tesla, Elon Musk, mendapatkan bonus sebesar US$ 775 juta dolar atau Rp 11,4 triliun karena berhasil memenuhi target yang ditetapkan pemegang saham.

Berdasarkan keterbukaan informasi Securities and Exchange Comission (SEC), bonus tranche pertama itu terdiri dari 1,7 juta saham Tesla. Tranche tersebut senilai US$ 775 juta, berdasarkan harga penutupan US$ 805,81 pada Kamis (28/5/2020), dan opsi saham juga memiliki strike price di US$ 350,02.

Musk mendapatkan insentif karena berhasil menjaga kapitalisasi pasar Tesla di US$ 100 miliar selama 30 hari dan enam bulan berturut-turut secara rata-rata. Musk juga berhasil menjaga pendapatan empat triwulan sebesar US$ 20 miliar dan EBITDA US$ 1,5 miliar.

Bonus penuh Musk bisa terealisasi dalam 12 tranche apabila dia memenuhi sejumlah target hingga dia mencapai target kapitalisasi US$ 650 miliar.

Musk tidak menerima gaji saat ini. Namun, dia memiliki 18,5 persen saham perusahaan senilai US$ 24 miliar per 1 Mei 2020. Per Kamis, saham Musk membengkak menjadi 20,8 persen, setara dengan 38,7 juta saham, termasuk 18,5 juta saham yang dijadikan jaminan atas utang pribadinya.