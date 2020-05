Bursa Asia Melemah Ikuti Sentimen Wall Street

Tokyo, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka melemah pada awal perdagangan hari ini, Jumat (29/5/2020) mengikuti pergerakan Wall Street yang sebelumnya ditutup melemah. Pelaku pasar menantikan sikap AS atas isu Tiongkok-Hong Kong.

Di Jepang, Nikkei 225 turun 0,56 persen dan indeks Topix turun 0,56 persen. Indeks Kospi Korsel turun 0,55 persen. Di Australia, S&P/AQSX 200 turun 0,84 persen.

Presiden AS Donald Trump rencananya akan mengumumkan sikap AS atas Tiongkok hari Jumat ini. Kongres Nasional Tiongkok menyetujui RUU keamanan nasional yang semakin membatasi otonomi Hong Kong. RUU ini memungkinkan Tiongkok melewati sistem legislasi Hong Kong. Selama ini Hong Kong menganut sistem "satu partai, dua sistem", yang memungkinkan otonomi yang luas. Jika AS menjatuhkan sanksi atas Tiongkok, hal tersebut bisa membuat pasar terkoreksi.

Penjualan ritel Jepang turun 13,7 persen pada bulan April, year-on-year, berdasarkan data Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Penurunan ini lebih besar dibanding estimasi survvei Reuters di angka 11,5 persen.