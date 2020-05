Shinhan Financial Group Donasi 5.000 Alat Uji PCR

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Promosi Perdagangan dan Investasi Korea Selatan (Kotra) dan Shinhan Financial Group mendonasikan 5.000 alat uji PCR sebagai upaya pencegahan Covid-19 kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Donasi tersebut sebagai bentuk upaya bantuan kerja sama melawan Covid-19 di Indonesia.

Shinhan Financial Group menatakan Indonesia adalah negara penting dalam "New Southern Policy" di mana Sekretariat ASEAN berada. Di Indonesia, sepak terjang Shinhan Financial Group dimulai dengan akuisisi bank lokal Indonesia pada tahun 2015, dan dilanjutkan peluncuran kartu kredit dan lembaga investasi keuangan. Sejauh ini, ada tiga perusahaan yang aktif beroperasi.

“Kami berharap dukungan ini akan membantu Indonesia mengatasi wabah COVID-19, dan Indonesia akan tumbuh menjadi pusat bisnis global baru untuk perusahaan Shinhan Financial Group yang berkembang pesat saat ini,” demikian keterangan Shinhan Financial Group dalam siaran pers diterima, Sabtu (30/5/2020).

Sementara itu, program CSR ini dapat berjalan lancar berkat dukungan dari Korea Trade-Investment Promotion Agency (Kotra) yang membantu proses bea cukai, logistik, dan bantuan lainnya. "Kotra akan terus mempromosikan kegiatan CSR serta OVOP dengan perusahaan Korea, dan akan lebih fokus pada hubungan Korea-Indonesia untuk mengatasi kesulitan dan berkembang bersama," kata Jongyoon Lee, general director Kotra Jakarta.