Strategi Mustika Ratu Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19  

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi virus corona (Covid-19) telah membuat banyak perusahaan dari berbagai sektor mengalami kerugian besar. Bahkan, tidak sedikit yang menghentikan kegiatan usahanya sehingga masyarakat banyak kehilangan pekerjaan.

Baca Juga: Puteri Indonesia 2020 Bantu Tenaga Medis Lawan Covid-19

Dengan kondisi seperti ini, perusahaan harus berpikir agar usahanya dapat bertahan di tengah pandemi saat ini. Berbagai cara dilakukan agar perusahaan tetap bisa bertahan.

Presiden Direktur PT Mustika Ratu Tbk, Bingar Egidius Situmorang mengatakan, perusahaan ibarat sebuah kapal besar yang sedang berlayar di lautan luas yang dihempas oleh badai dan gelombang besar. Untuk memastikan agar kapal dapat terus berlayar dan sampai tujuan dibutuhkan nahkoda yang tangguh, handal dan tenang, sehingga dapat mengambil langkah yang tepat dan berpikir lebih kreatif lagi untuk mengambil keputusan dan membuat strategi yang tepat.

"Selain itu, juga diperlukan crew yang militan yang bergerak sinergis dalam proses kerja yang terintegrasi," ujar Egidius dalam keterangan pers yang diterima Sabtu (30/5/2020).

Egidius menjelaskan tiga kunci Mustika Ratu dapat bertransformasi secara cepat dan tepat yaitu melalui adopt the situations, adapt to new normal, being adept with the next normal with agile transformation. Adapun kebijakan yang diambil diantaranya, dengan meluncurkan produk kesehatan atau hygiene berupa hand gel sanitizer, hand and body sanitizer spray.

Baca Juga: Jamu Latte, Cara Kekinian Puteri Indonesia Jaga Kesehatan

Selain itu, perusahaan juga mengkampanyekan perlunya juga menggunakan mouth/dental care yang mengandung antiseptic alami seperti daun sirih yang sangat dibutuhkan untuk selalu higienis pada kondisi pandemi saat ini.

"Kami juga meluncurkan Jejamu by Mustika Ratu, yang mengandung seri paket imun optimizer yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah virus selain produk-produk Jejamu yang sudah terlebih dahulu tersedia,” paparnya.

Tidak hanya itu, lanjut Egidius, pihaknya juga melakukan telesales, membuat platform reseller online, memaksimalkan semua platform e-commerce dan melakukan strategi marketing yang kreatif dan tentunya konsisten melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Tidak mudah untuk melakukan terobosan terobosan di saat pandemi. Namun hal ini harus tetap dilakukan dengan melihat peluang yang ada melalui kerja keras dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dan teknologi yang dapat bekerja dengan cepat dan tepat, termasuk tim business development and innovation yang handal,” tutup Egidius.