Di Perdagangan Asia, Minyak Brent Menguat Pagi Ini

Tokyo, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia pada perdagangan Asia Selasa pagi (2/6/2020) bervariasi.

Harga patokan minyak mentah berjangka internasional Brent naik 0,29 persen menjadi US$ 38,43 per barel. Sementara minyak mentah berjangka AS, turun sedikit ke US$ 35,41 per barel

Sedangkan harga minyak berjangka cenderung stabil pada Senin (1/6/2020) karena meningkatnya ketegangan Amerika Serikat (AS)- Tiongkok. Namun harga mendapat dukungan dari laporan bahwa OPEC dan Rusia hampir mencapai kesepakatan untuk memperpanjang pemangkasan produksi.

Minyak mentah patokan AS WTI turun 5 sen, atau 0,14 persen US$ 35,44 per barel. Sementara Brent naik 48 sen, atau 1,3 persen menjadi US$ 38,32 per barel.

Adapun indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 97.849 setelah tergelincir dari level di atas 98 sebelumnya.

Yen Jepang diperdagangkan pada 107,51 per dolar setelah melemah dari level 107,4 kemarin. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,6789 setelah melihat level di bawah US$ 0,657 minggu lalu.