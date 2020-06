Emas Antam Naik Jadi Rp 920.000 Per Gram

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas batangan bersertifikat logam mulia PT Aneka Tambang (Antam) Tbk pada perdagangan Selasa (2/6/2020) mencapai Rp 920.000 per gram atau naik Rp 6.000 dari perdagangan sebelumnya Rp 914.000 per gram.

Berdasarkan situs resmi perseroan logammulia.com yang dikutip Beritasatu.com, hingga pukul 09.45 WIB pagi ini, harga emas Antam di butik Pulogadung Jakarta, Rp 920.000 per gram.

Adapun di butik emas lainnya di Jakarta seperti Gedung Antam, Menara Ravindo dan Mall Ambasador harga emas mencapai Rp 908.000 per gram.

Sementara harga emas berjangka turun tipis pada akhir perdagangan Senin atau Selasa pagi WIB (2/6/2020) setelah akhir pekan lalu melonjak tajam ketika data ekonomi Amerika Serikat (AS) menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Namun penurunan emas tertahan di tengah meningkatnya gesekan antara Washington dan Beijing, protes di Amerika Serikat (AS), serta pelemahan dolar AS.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Mercantile Exchange melemah tipis US$ 1,4 atau 0,08 persen, menjadi US$ 1.750,3 per ounce setelah akhir pekan melambung US$ 23,4.

Berikut daftar harga emas Antam di Jakarta Pulogadung dalam sejumlah pecahan:

Untuk pecahan 500 gram: Rp 430,320 juta.

250 gram: Rp 215,265 juta.

100 gram: Rp 86,212 juta.

50 gram: Rp 43,145 juta.

25 gram:Rp 21,612 juta.

10 gram: Rp 8,695 juta.

5 gram: Rp 4,380 juta.

1 gram: Rp 920.000.