Harga Minyak Menguat di Perdagangan Asia Pagi Ini

Tokyo, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia menguat pada perdagangan Asia Rabu pagi (3/6/2020).

Patokan internasional minyak mentah Brent naik 0,68 persen menjadi US$ 39,84 per barel. Sementara minyak mentah berjangka AS WTI juga naik 1,11 persen menjadi US$ 37,22 per barel.

Sementara harga minyak mentah pada perdagangan Selasa (3/6/2020) yakni acuan Amerika Serikat (AS) West Texas Intermediate (WTI) naik US$ 1,37, atau 3,87 persen menjadi US$ 36,81 per barel. Sementara minyak mentah Brent acuan internasional naik 2,7 persen atau US$ 1,04, menjadi US$ 39,36 per barel.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, berada di 97,575 setelah melemah dalam beberapa hari terakhir di atas 99,4 yang terlihat pekan lalu.

Yen Jepang diperdagangkan pada 108,83 per dolar setelah kemarin melemah signifikan dari level di bawah 108. Adapun dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,6918, melanjutkan reli dari level di bawah US$ 0,68 yang terlihat awal pekan ini.