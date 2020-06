Juni, Emiten Bagi Dividen Rp 20,7 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 19 emiten siap membayar dividen tunai sebesar Rp 20,72 triliun kepada para pemegang saham pada Juni 2020. Musim pembagian dividen yang dibarengi dengan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) tersebut bakal menambah katalis positif pasar saham.

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) akan membayar dividen senilai US$ 41,98 juta atau setara Rp 570 per saham yang didistribusikan pada 23 Juni 2020. Dividen tersebut merupakan dividen tunai final setelah pembagian dividen interim sebesar US$ 55,02 juta atau setara Rp 705 per saham pada 15 November 2019. “Perseroan menyatakan total dividen tunai mencapai US$ 97 juta dengan rasio pembayaran sebesar 75% dari keuntungan bersih perseroan setelah pajak pada tahun 2019,” ungkap manajemen Indo Tambang dalam keterangan resmi, yang dikutip Investor Daily, Selasa (2/6/2020).

Sementara itu, berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), cum dividen Indo Tambang di pasar reguler dan pasar negosiasi dijadwalkan pada 5 Juni 2020, sedangkan ex dividen pada 8 Juni 2020. Selanjutnya, cum dividen dan ex dividen di pasar tunai pada 9-10 Juni 2020, sedangkan recording date atau pencatatan pemegang saham yang berhak atas dividen pada 9 Juni 2020.

Indo Tambang merupakan salah satu emiten yang dikenal rajin membagikan dividen dan masuk dalam konstituen IDX High Dividend 20. Namun, perseroan menurunkan rasio dividen tahun ini. Payout ratio dividen sebelumnya mencapai 99,8 persen dari laba bersih 2018. Tahun lalu, Indo Tambang mencatatkan laba bersih US$ 129,4 juta atau turun 50,57% dibandingkan 2018 yang sebesar US$ 261,9 juta. Salah satu faktor pemicunya adalah penurunan penjualan perseroan. Pembagian dividen emiten pada Juni 2020

Sementara itu, tantangan di industri pertambangan batu bara tak menyurutkan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) untuk membayar dividen yang tinggi. Perseroan telah menyetor dividen tunai interim sebesar US$ 150 juta atau setara US$ 0,00469 per saham pada 15 Januari 2020. Selanjutnya, perseroan akan mendistribusikan dividen tunai final US$ 100 juta atau setara US$ 0,00313 per saham pada 19 Juni 2020.

Pembagian dividen sejumlah emiten di Juni 2020.

Dengan demikian, total dividen Adaro untuk tahun buku 2019 mencapai US$ 250,13 juta atau setara US$ 0,0078 per saham. Rasio dividen tersebut mencapai 62 persen dari laba bersih tahun lalu US$ 404 juta. Total dividen ini naik dibandingkan dividen sebelumnya yang sebesar US$ 200 juta atau setara 47,8 persen dari laba bersih 2018.

Di lain pihak, PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) menurunkan payout ratio dividen tahun 2019 menjadi 37% dibanding tahun sebelumnya yang hampir mencapai 50 persen. Langkah ini merupakan upaya perseroan dalam menghadapi ketidakpastian selama 2020 akibat pandemi Covid-19.

Perseroan melakukan inisiatif untuk meningkatkan cadangan arus kas sepanjang tahun ini. Perseroan memperkirakan, dampak pandemi akan terlihat pada laporan keuangan kuartal II-2020. Jika terdapat pemulihan ekonomi serta membaiknya kinerja perseroan pada semester II-2020, maka tak menutup kemungkinan bagi perseroan untuk membagikan dividen interim.

Sementara itu, PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) tetap maksimal dalam menebar dividen, dengan payout ratio mencapai 100% dari laba bersih 2019. Meski demikian, Presiden Direktur HM Sampoerna Mindaugas Trumpaitis pernah mengatakan bahwa tahun 2020 akan menjadi tahun yang penuh tantangan, karena perekonomian terpukul akibat pandemi Covid-19. Pembagian dividen emiten untuk tahun buku 2019 akan terus berlanjut, karena beberapa emiten, termasuk penghuni IDX High Dividend 20, akan melangsungkan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada Juni ini.

Semisal, PT United Tractors Tbk (UNTR) yang bakal melaksanakan RUPST pada 11 Juni 2020, PT Astra International Tbk (ASII) pada 16 Juni 2020, dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) pada 19 Juni 2020.

Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan mengatakan, musim pembagian dividen bisa menjadi ancang-ancang bagi para investor untuk mengoleksi saham emiten yang terkenal getol membagikan dividen. Biasanya, pembelian saham dilakukan sebelum cum date atau tanggal terakhir bagi investor untuk dicatat sebagai pemegang saham yang berhak atas dividen. “Pembelian sudah terjadi sejak Mei. Semisal pada saham HMSP atau PTBA, sudah terjadi penguatan sebelum tanggal cum date dan recording date. Dampak dari transaksi pembelian saham selanjutnya adalah penguatan IHSG,” kata Alfred.

Bagi investor yang hanya mengejar keuntungan dari dividen, kata dia, kerap muncul aksi jual setelah ex-date dan recording date. Hal tersebut dinilai wajar. Namun, dia menyarankan investor untuk tetap memegang portofolio sahamnya supaya ada potensi keuntungan dari kenaikan harga saham secara jangka menengah ataupun panjang.