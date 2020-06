Menguat, Rupiah Perkasa ke Rp 14.095

Jakarta, Beritasatu.com-Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Rabu (3/6) ditutup menguat 320 poin atau 2,22 persen menjadi Rp 14.095 per dolar AS. Sementara itu, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp 14.245 per dolar AS dari perdagangan Selasa (2/6) kemarin di Rp 14.502 per dolar AS. Rupiah tercatat terus mengat terhadap nilai tukar dolar AS terus sejak 28 Mei yang mencapai Rp 14.769 per dolar AS.

Kepala Riset PT Monex Investindo Futures Ariston Tjendra Euforia mengatakan, pembukaan aktivitas ekonomi di tengah pandemi, termasuk rencana new normal di Indonesia memberikan sentimen positif ke aset berisiko. “Pelaku pasar seakan tidak mau ketinggalan kereta untuk masuk ke aset berisiko,” ujarnya kepada Beritasatu.com, Rabu (3/6).

Tentunya, hal ini mendorong penguatan rupiah terhadap dollar AS. Selain itu demo rusuh masih belum selesai yang ikut mendukung penguatan rupiah terhadap dollar AS. “Hingga sore ini juga tidak terlihat eskalasi ketegangan antara AS dan Tiongkok sehingga untuk sementara ini belum menjadi sentimen negatif untuk aset berisiko,” tambahnya.