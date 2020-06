Investor Mulai Berani Ambil Risiko, Wall Street Menguat

New York, Beritasatu.com - Bursa Amerika Serikat ditutup menguat pada perdagangan Rabu (3/6/2020) ditopang pembukaan kembali aktivitas ekonomi dan data ekonomi dari ADP dan Moody's Analytics.

Dow Jones Industrial Average naik 2,05 persen ke 26.269,89, indeks S&P 500 naik 1,36 persen ke 3.122,87, dan Nasdaq naik 0,78 persen. Sementara indeks saham small caps Russell 2000 naik 2,4 persen.

Ryan Nauman, market strategist di Informa Financial Intelligence mengatakan menguatnya saham small caps dan saham industri menunjukkan bahwa investor mulai berani mengambil risiko lagi.

"Menguatnya bursa ditopang oleh data ekonomi. Pasar menilai badai sudah berlalu dan ekonomi mulai pulih," kata dia.

ADP dan Moody's Analytics melaporkan 2,76 juta tenaga kerja di sektor swasta kehilangan pekerjaan bulan Mei lalu. Angka ini jauh di bawah estimasi 8,75 juta orang. Perusahaan besar di sektor jasa paling terdampak dengan 1,6 juta orang kehilangan pekerjaan. Sementara sektor manufaktur kehilangan 719.000 pekerja.

"Angka Mei ini adalah bencana, tetapi tidak separah perkiraan," kata Mark Zandi, kepala ekonom Moody's Analytics.

Sementara the Institute for Supply Management (ISM) mengatakan indeks aktivitas nonmanufaktur atau sektor jasa naik ke 45,4 bulan lalu dari 41,8 di bulan April. Indeks di bawah 50 menunjukkan sektor jasa mengalami kontraksi. Sektor jasa berkontribusi terhadap 2/3 aktivitas ekonomi AS.