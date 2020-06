Bursa Eropa Ditutup Menguat Ditopang Pemulihan Ekonomi

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup menguat pada perdagangan Rabu (3/6/2020). Optimisme pemulihan ekonomi mengalahkan sentimen kerusuhan rasial di AS.

Indeks Stoxx600 naik 2,54 persen ke 368,92, DAX naik 3,88 persen ke 12.587,36, FTSE naik 2,61 persen ke 6.382,41, CAC Prancis naik 3,36 persen ke 5.022,38, dan FTSE MIB Italia naik 3,54 persen ke 19.641,81.

Menguatnya bursa Eropa ditopang pembukaan kembali aktivitas ekonomi. Pengembang properti Inggris Hammerson naik 24 persen menyusul pembukaan kembali lokasi pembangunan pada 15 Juni nanti. Pengelola Mal Unibail-Rodamco-Westfield naik 15 persen menyusul rencana pembukaan kembali sebagian besar malnya.

Kerusuhan rasial di AS akibat tewasnya seorang pria kulit hitam, George Floyd (46), di tangan polisi menjadi perhatian investor. Negara-negara bagian dan kota-kota besar meningkatkan pengamanan untuk meredam aksi kerusuhan yang memperjuangkan keadilan bagi warga Afrika-Amerika di AS (#blacklivesmatter).

Indeks manufaktur (PMI) IHS Markit menunjukkan aktivitas bisnis di Eropa kembali mengalami kontraksi. Meski demikian, kontraksi membaik dibanding bulan sebelumnya. Indeks PMI Mei sebesar 31,9, naik dari 13,6 di bulan April. Angka di bawah 50 menunjukkan kontraksi.

Lufthansa melaporkan kerugian sebesar 2,1 miliar euro di triwulan pertama 2020, tetapi saham maskapai Jerman itu malah naik 4,3 persen di perdagangan siang.

Rencana akuisisi LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) atas Tiffany & Co senilai US$ 16,2 miliar menjadi tidak pasti karena pandemi Covid-19 dan kerusuhan di AS.