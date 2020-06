Secara Historis, Pasar Modal AS Tidak Terpengaruh Kerusuhan

New York, Beritasatu.com - Sejarah mencatat, di negara maju, gelombang protes massa tidak berpengaruh terhadap pasar modal.

Pada Senin lalu (1/6/2020), sejumlah kota besar di AS -New York City, Los Angeles, dan St. Louis, Missouri- dilanda kerusuhan. Kerusuhan diakibatkan tewasnya George Floyd (46), seorang pria kulit hitam saat ditangkap dengan tidak berperikemanusiaan oleh polisi 25 Mei lalu.

Presiden Donald Trump mengatakan akan menurunkan tentara jika negara bagian dan kota-kota di AS tidak mampu meredam kerusuhan.

"Investor di AS cenderung mengabaikan kerusuhan dan berharap tidak akan ada pergolakan besar, tetapi menurut saya kita akan melihat lebih banyak konfrontasi," kata Tina Fordham, head of global political strategy at Avonhurst, kepada CNBC.

Dia mengatakan secara historis, kerusuhan politik di negara maju cenderung tidak mempengaruhi pasar modal. Dalam tiga hari terakhir, Dow Jones naik 3,49 persen dan S&P 500 menguat empat hari berturut-turut.

"Meskipun kerusuhan ini meresahkan, tetapi investor berharap hukum dan ketertiban akan ditegakkan dan krisis ini akan segera berlalu," kata dia.

Fordham mengatakan kerusuhan serupa pernah terjadi pada tahun 1968 akibat pembunuhan aktivis kulit hitam Martin Luther King Jr. Saat itu, kota-kota besar di AS juga menerapkan jam malam.

"Kerusuhan saat itu lebih parah tetapi dampaknya terhadap pasar modal tidak terasa," kata dia.

Quincy Krosby, chief market strategist Prudential Financial, menjelaskan kenapa pasar tidak bereaksi atas aksi protes yang melanda kota-kota besar di AS.

"Pasar selama ini tidak memiliki hati nurani, tanpa emosi, tanpa kepedulian, tanpa empati. Itulah sifat asli pasar. Algoritma pasar tidak memiliki ruang untuk empati. Seharusnya memang demikian," kata dia.

Jim Cramer, pembawa acara Mad Money di CNBC, mengatakan menguatnya Wall Street di tengah-tengah gelombang protes karena pasar buta terhadap keadilan sosial (social justice).

"Ujung-ujungnya, pasar tidak punya nurani. Investor hanya ingin mencari untung dan kini mereka mengerubungi saham 'tinggal di rumah'. Benar atau salah, rasional atau tidak, celah ekonomi ini layak dieksploitasi," kata dia.