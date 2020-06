Susul Wall Street, Bursa Asia Dibuka Menguat

Tokyo, Beritasatu.com - Bursa Asia menguat pada awal perdagangan Kamis (4/6/2020). Optimisme pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19 menjadi sentimen positif.

Kospi Korea Selatan naik 1,76 persen. Nikkei 225 Jepang naik 1,06 persen, S&P/ASX 200 Australia naik 0,89 persen. Indeks MSCI Asia ex-Jepang naik 0,41 persen.

Pelaku pasar Australia menanti data penjualan ritel April yang akan diumumkan pagi ini.

Harga minyak mentah dunia jenis WTI turun 1,45 persen ke US$ 36,75 per barel, dan Brent turun 0,88 persen ke US$ 39,44.

Di Wall Street, bursa Amerika Serikat ditutup menguat pada perdagangan Rabu (3/6/2020) ditopang pembukaan kembali aktivitas ekonomi dan data ekonomi dari ADP dan Moody's Analytics.

Dow Jones Industrial Average naik 2,05 persen ke 26.269,89, indeks S&P 500 naik 1,36 persen ke 3.122,87, dan Nasdaq naik 0,78 persen. Sementara indeks saham small caps Russell 2000 naik 2,4 persen.

ADP dan Moody's Analytics melaporkan 2,76 juta tenaga kerja di sektor swasta kehilangan pekerjaan bulan Mei lalu. Angka ini jauh di bawah estimasi 8,75 juta orang. Perusahaan besar di sektor jasa paling terdampak dengan 1,6 juta orang kehilangan pekerjaan. Sementara sektor manufaktur kehilangan 719.000 pekerja.