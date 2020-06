Emiten BUMN Konstruksi Ini Siapkan Protokol Hadapi New Normal

Jakarta, Beritasatu.com - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) menyiapkan strategi dan protokol work from office (WFO) untuk menjalani tatanan hidup baru (new normal). Sebelum membuat protokol, emiten BUMN karya ini telah membentuk Tim Task Force Gugus Tugas Waskita Percepatan Penanganan Covid-19 dan Persiapan Pelaksanaan New Normal Scenario.

"Tim ini bertugas membuat protokol, memonitor dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan di seluruh unit kerja Waskita Karya," kata Director of Business Development & QSHE PT Waskita Karya Tbk, Fery Hendriyanto, dalam keterangan tertulisnya Kamis (4/6/2020).

Protokol tersebut berisi perlindungan pegawai dan keluarganya, pemasok, mitra kerja dan stakeholder lain. Selain itu, protokol pengelolaan proyek dan unit usaha, tanggap darurat bagi pegawai yang terpapar Covid-19, perjalanan dinas, serta protokol transformasi digital. "Protokol tersebut diharapkan menjadi panduan perseroan dalam menggerakkan perekonomian nasional," kata Fery.

Baca juga: Kuartal I, Waskita Karya Raih Kontrak Baru Rp 3,16 Triliun

Dia mengatakan, protokol ini diharapkan dapat mendorong efektivitas dan produktivitas kerja serta kesehatan pegawai dalam mencapai target perusahaan. Protokol ini berlaku menyeluruh di semua corporate office, business unit, anak dan cucu perusahaan, proyek dan entitas PT Waskita Karya. "Sosialisasi, edukasi, dan pengecekan terkait penerapan protokol new normal ini terus dilakukan sejak 15 Mei 2020 kepada seluruh pegawai," kata dia.

Adapun syarat-syarat work from office era new normal antara lain pegawai harus dalam kondisi sehat dan lolos screening rapid test/swab, disiplin menjalankan protokol pencegahan Covid-19 yaitu jarak kerja antar pegawai, menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan alat salat dan alat makan-minum pribadi.

Pelaksanaan skenario new normal di PT Waskita Karya (Persero) Tbk juga didukung dengan menyiapkan strategi digitalisasi pada semua aktivitas operasi sistem IT yang terintegrasi. Dalam hal penerimaan tamu diutamakan menggunakan media aplikasi video conference. "Secara umum PT Waskita Karya (Persero) Tbk siap 100 persen dalam menghadapi new normal, sesuai hasil penilaian readiness oleh Kementerian BUMN dengan nilai task force 10 persen, protokol 70 persen dan sosialisasi 20 persen,” tegas Fery.

Menurut Fery Hendriyanto, aktivitas work from office dan percepatan pelaksanaan sistem kerja new normal di PT Waskita Karya (Persero) Tbk head office, division, dan kantor non-proyek/non-field lainnya secara efektif dilaksanakan mulai 2 Juni 2020. Sedangkan di lingkungan proyek/field, WFO dilaksanakan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat sejak 26 Mei 2020 dengan sebelumnya tidak melakukan mudik.