Rupiah Ditutup Stabil di Rp 14.095/Dolar AS

Jakarta, Beritasatu.com- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Kamis (4/6/2020) ditutup stabil di Rp 14.095 per dolar AS. Sementara itu, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp 14.165 per dolar AS menguat dari perdagangan Rabu (3/6) kemarin di Rp 14.245 per dolar AS. Rupiah tercatat lajunya terhadap nilai tukar dolar AS terus menguat sejak 28 Mei yang capai Rp 14,769 per dolar AS.

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim menuturkan, kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB sampai akhir Juni 2020, namun masuk dalam masa transisi mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut ikut membantu program pemerintah menuju tatanan hidup baru yaitu new normal, sehingga pasar merespon positif terhadap kebijakan tersebut.

Masa transisi akan diterapkan memberi angin segar bagi perekonomian di DKI Jakarta yang notabene Ibu kota Indonesia sehingga dalam masa transisi tersebut perkantoran, mall dan lainnya kembali buka walaupun dibawah pengawasan yang ketat.

“Pasar optimis dengan masa transisi ini sama artinya dengan program new normal yang digadang-gadang oleh pemerintah, sehingga arus modal asing yang tadinya keluar pasar dalam penutupan sore ini kembali masuk dan mata uang garuda kembali stagnan. Ada kemungkinan dalam perdagangan besok rupiah akan menguat di range 13.950-14.120,” ujarnya, Kamis (4/6).