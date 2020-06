Harga Minyak di Perdagangan Asia Turun Pagi Ini

Tokyo, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia melemah pada sesi perdagangan Asia Jumat pagi (5/6/2020).

Harga minyak patokan internasional Brent turun 0,38 persen menjadi US$ 39,84 per barel. Minyak mentah berjangka AS WTI melemah 0,53 persen menjadi US$ 37,21 per barel.

Sementara harga minyak naik tipis pada Kamis (4/6/2020) karena investor menunggu keputusan produsen minyak mentah apakah akan memperpanjang penurunan produksi. Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutu yang dipimpin Rusia, dikenal OPEC+, sedang membicarakan kapan melakukan pembicaraan tingkat menteri untuk membahas kemungkinan perpanjangan pemotongan produksi.

Minyak mentah berjangka Brent naik 6 sen, atau 0,2 persen jadi US$ 39,85 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate naik 12 sen menjadi US $ 37,41 per barel.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya, terakhir di 96,73 setelah tergelincir dari level 97,6 sebelumnya.

Yen Jepang diperdagangkan pada 109,11 per dolar setelah melemah dari level di bawah 108 pada awal pekan perdagangan. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,6939 setelah kenaikannya dari level di bawah US$ 0,68 yang terlihat awal pekan ini.