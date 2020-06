Menguat, Rupiah Kembali ke Level Pra-Covid-19

Jakarta, Beritasatu.com - Kurs rupiah terapresiasi ke level terkuat sejak 25 Februari lalu atau sebelum kasus pertama Covid-19 ditemukan pada awal Maret. Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan siang hari ini, Jumat (5/6/2020), menguat ke kisaran Rp 13.800.

Menurut data Bloomberg pada pukul 15.40 WIB, di pasar spot exchange, kurs rupiah berada di level Rp 13.877,5 per dolar AS atau terapresiasi 217,5 poin (1,54 persen) dibandingkan perdagangan sebelumnya Rp 14.095. Transaksi rupiah hari ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 13.877,5-Rp 14.089 per dolar AS. Secara year-to-date, rupiah terkoreksi hingga 1,98 persen.

Nilai tukar rupiah terhadap euro menguat 0,4 persen ke Rp 15.734,61, rupiah terhadap pound sterling melemah 0,65 persen ke Rp 17.528,96, rupiah terhadap yen menguat 2,01 persen ke Rp 127,05, rupiah terhadap yuan menguat 0,89 persen ke Rp 1.966,3, rupiah terhadap dolar Singapura menguat 1,05 persen ke Rp 9.958,63.

Menurut data Reuters, rupiah pagi ini berada di level Rp 13.850 atau menguat 210 poin (1,49 persen) dibandingkan penutupan sebelumnya Rp 14.060. Rupiah bergerak di kisaran Rp 13.890 hingga Rp 14.085 sepanjang hari ini.