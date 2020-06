Di Luar Dugaan Wall Street, Pengangguran AS Menurun

New York, Beritasatu.com - Bursa Amerika Serikat meningkat signifikan pada awal perdagangan Jumat (5/6/2020), ditopang oleh data tenaga kerja yang positif, bahkan melebihi ekspektasi pasar, seiring dengan pembukaan kembali ekonomi.

Dow Jones Industrial Average naik 2,61 persen, S&P 500 naik 2,19 persen, dan Nasdaq naik 1,54 persen. Dengan kenaikan ini, maka indeks S&P 500 sudah naik lebih dari 45 persen sejak level terendahnya pada 23 Maret, tetapi masih 6,5 persen di bawah rekor tertinggi pada Februari 2019. Nasdaq juga reli hingga 47 persen dari periode yang sama, dan hanya kurang 1 persen dari rekor tertingginya. Dow juga menguat 29 persen dari level terendahnya.

Kementerian Tenaga Kerja AS mengatakan jumlah tenaga kerja naik 2,5 juta orang di bulan Mei, sementara tingkat pengangguran turun ke 13,3 persen. Angka ini lebih baik daripada perkiraan pasar. Survei ekonom Dow Jones memperkirakan 8,33 juta orang kehilangan pekerjaan dan angka pengangguran naik ke 19,5 persen dari 14,7 persen di bulan April. Angka ini mengindikasikan pemulihan ekonomi Amerika Serikat sedang berjalan.

Yield obligasi pemerintah AS juga naik, di mana obligasi tenor 10 tahun, yang menjadi tolak ukur, naik ke 0,91 persen.

Presiden AS Donald Trump bahkan kegirangan dengan men-tweet tentang pemulihan ekonomi AS.

It’s a stupendous number. It’s joyous, let’s call it like it is. The Market was right. It’s stunning! @jimcramer @CNBC