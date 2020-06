Dow Meroket 800 Poin karena Lapangan Kerja Bertambah

New York, Beritasatu.com - Bursa saham Amerika serikat (AS) Wall Street menguat pada perdagangan Jumat atau Sabtu WIB (6/6/2020) setelah lonjakan tak terduga pekerjaan AS sehingga meningkatkan harapan bahwa ekonomi mulai pulih dari pandemi corona (Covid-19).

Nasdaq Composite catat rekor tertinggi sepanjang sejarah, naik 2,0 persen atau 198,27 poin, menjadi 9.814 dan menyentuh rekor intraday 9.845. Setelah jatuh 25 persen awal tahun ini, indeks teknologi ini naik 9,3 persen di tahun 2020. Dow Jones Industrial Average melonjak 829,16 poin, atau 3,1 persen menjadi 27.110. S&P 500 naik 2,6 persen atau 81,58 poin, menjadi 3.193.

Kenaikan pada Jumat membuat S&P 500 hanya turun 1,1 persen untuk tahun 2020. Sementara Dow hanya turun 5,0 persen tahun ini setelah sempat tergerus 34,6 persen di 2020.

"Kami kembali," kata Jim Cramer CNBC di "Squawk Box." "Saya pikir banyak orang yang merasa bahwa PHK itu akan permanen."

Dow naik 6,8 persen sepanjang minggu ini, sementara S&P 500 naik 4,9 persen, dan Nasdaq Composite naik 3,4 persen.

Departemen Tenaga Kerja AS pada Jumat mengatakan secara mengejutkan jumlah tenaga kerja naik menjadi 2,5 juta pada Mei, kenaikan terbesar dalam sejarah. Sementara tingkat pengangguran turun menjadi 13,3 persen pada Mei, dari 14,7 persen pada April. Ekonom yang disurvei oleh Dow Jones memperkirakan 8 juta orang kehilangan pekerjaan dan tingkat pengangguran hampir 20 persen, atau menjadi yang tertinggi sejak 1930-an.

“Tingkat pengangguran solid, tingkat partisipasi lebih tinggi," kata Kepala Strategi Pasar MetLife Investment Management, Drew Matus.

Laporan tersebut meningkatkan kepercayaan investor saham bahwa pemulihan ekonomi lebih cepat karena mendapat manfaat besar dari pembukaan ekonomi "Kami mengalami hari yang luar biasa," kata Kepala Strategi Market TD Ameritrade, JJ Kinahan.

Saham maskapai penerbangan melonjak, karena lebih banyak penerbangan di musim panas. American Airlines naik 11,1 persen, United Airlines menguat 8,5 persen. Operator-operator kapal pesiar seperti Norwegian Cruise Line dan Carnival naik lebih dari 14 persen, sementara Royal Caribbean melonjak 20,3 persen.

Operator mal Simon Property naik 15,4 persen. Kohl dan Nordstrom masing-masing naik 11 persen dan 6 persen.

Saham-saham bank, yang telah hancur selama pandemi saat aktivitas pinjaman dan margin mengering, melonjak karena laporan pekerjaan menandakan ekonomi pulih. JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo dan Bank of America semuanya naik 4 persen.