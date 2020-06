Minimalisir Kontak, Armada GrabaBike Dilengkapi Partisi Plastik

Jakarta, Beritasatu.Com - Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi menegaskan, Grab siap untuk mengoperasikan kembali layanan GrabBike dengan menerapkan serangkaian langkah keamanan dan kebersihan melalui GrabProtect. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir risiko penyebaran virus corona (Covid-19) pada layanan transportasi Grab.

Adapun beberapa langkah yang telah disiapkan antara lain memeriksa suhu tubuh mitra pengemudi sebelum memulai harinya, dan saat menjalankan tugasnya (dengan online health declaration), mengadopsi praktik kebersihan termasuk mencuci tangan secara teratur, menutup mulut/hidung saat bersin atau batuk, membersihkan dan mendesinfeksi kendaraan lebih sering, dan menghimbau untuk membuka kaca jendela setelah melakukan perjalanan untuk meningkatkan ventilas, dan langsung mengunjungi dokter jika merasa tidak enak badan.

"Selain langkah-langkah tersebut, kami akan meluncurkan dua fitur in-app terbaru (formulir deklarasi kesehatan dan kebersihan online serta fitur mask selfie) dan fitur pengecekan masker via selfie (mask selfie) di seluruh pasar Grab mulai akhir bulan Juni. Kami juga akan mendistribusikan lebih dari 250.000 peralatan kebersihan seperti hand sanitizer, disinfektan kendaraan, masker wajah untuk para mitra pengemudi di seluruh kawasan Asia Tenggara," kata Neneng Goenadi dalam keterangan resmi yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (6/6/2020).

Neneng menambahkan, Grab juga telah membentuk armada GrabCar Protect dan GrabBike Protect yang dilengkapi dengan partisi plastik sebagai pemisah untuk meminimalisir kontak antara penumpang dan mitra pengemudi.

"Kami juga akan memasang partisi plastik dan mendistribusikan lebih dari 10.000 peralatan kebersihan yang terdiri dari hand sanitizer, desinfektan kendaraan, masker wajah untuk mitra pengemudi GrabCar Protect selama sebulan mendatang. Dalam beberapa minggu ke depan, kami juga akan menyiapkan partisi plastik dan menyediakan peralatan kebersihan ini kepada lebih dari 8.000 kendaraan GrabBike," terang Neneng.

Dalam menyambut tatanan kenormalan baru atau new normal, mitra pengemudi dan penumpang juga dapat membatalkan pemesanan tanpa denda sebelum perjalanan dimulai jika salah satu pihak tidak menggunakan masker, dengan memilih 'pengemudi/penumpang tidak memakai masker (driver/passengers did not wear a mask)' sebagai alasan pembatalan.

Selanjutnya, dalam meningkatkan keamanan dan juga kebersihan di setiap perjalanan mitra pengemudi, Grab telah mendirikan lebih dari 40 stasiun sanitasi di Indonesia, termasuk 21 stasiun di Jakarta. Dengan hadirnya stasiun sanitasi ini, para mitra pengemudi dapat membawa kendaran mereka masing-masing untuk disinfektasi.

"Kami juga akan mendukung himbauan pemerintah dalam mewajibkan para penumpang untuk membawa helm pribadi. Hal ini merupakan bentuk dukungan kami terhadap setiap usaha pemerintah dalam menangani dan mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia serta menjaga keamanan dan keselamatan mitra pengemudi dan penumpang," tegas Neneng.