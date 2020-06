OPEC+ Setujui Perpanjangan Durasi Pemangkasan Produksi Minyak

Austria, Beritasatu.com - Demi menyeimbangkan pasar minyak dunia, OPEC dan sekutunya setuju untuk memperpanjang periode pemangkasan produksi minyak sebulan lagi.

"Hari ini kita memiliki landasan untuk optimistis tetapi tetap waspada mengenai masa depan, namun sekarang kita belum aman dan tantangan ke depan belum terlihat. Bersama kita kuat, dan bersama kita bisa mengembalikan stabilitas pasar minyak dan membangun kembali perekonomian global," kata Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman, dalam pidato pembukaannya dalam rapat virtual OPEC+, Sabtu (6/6/2020).

Sejak 1 Mei, OPEC+ memangkas produksi sebesar 9,7 juta barel per hari. Dalam rencana sebelumnya, pemangkasan produksi seharusnya mulai berkurang pada 1 Juli. Sedangkan dalam rencana sekarang, produksi minyak akan menjadi 9,6 juta bph di bulan Juli karena Meksiko, yang berkontribusi 100.000 bph, memilih untuk mengikuti rencana awal (tidak melakukan pemangkasan produksi).

Pemangkasan ini akan ditinjau kembali setiap bulanan. Pertemuan berikutnya dijadwalkan pada 18 Juni 2020.

Salah satu permasalahan yang dihadapai OPEC+ adalah negara-negara tidak mematuhi kuota pemangkasan produksi yang dianjurkan. Negara-negara yang tidak mengurangi produksinya di bulan Mei dan Juni harus menambah pemangkasan produksi di bulan Juli, Agustus, dan September.

"Kepatuhan sangat penting untuk menjaga stabilitas pasar minyak dunia dan mengembalikan kepercayaan terhadap OPEC secara keseluruhan," kata Pangeran Abdulaziz.

Sebelum rapat, Harga minyak dunia jenis WTI naik 5,72 persen ke US$ 39,55 per barel dan Brent naik 5,78 persen ke US$ 42,3 per barel.