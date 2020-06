BKPM: Kesepakatan Dagang RI-Australia Dorong Investasi

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meyakini implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dan Australia pada 28 Februari 2020 akan mendorong pertumbuhan investasi di kedua negara di tengah kondisi pandemi Covid-19.

“Perjanjian ini diharapkan dapat mendorong penyebaran investasi yang lebih merata ke seluruh Indonesia. Selain itu, IA-CEPA juga diharapkan dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha daerah untuk memasarkan produknya ke Australia dan juga berkolaborasi sebagai mitra lokal bagi investor Australia yang berinvestasi di Indonesia,” kata Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal BKPM Wisnu Wijaya Soedibjo dalam siaran pers, Minggu (7/6/2020).

Di mana, BKPM akan menerapkan strategi untuk meningkatkan realisasi investasi, diantaranya tetap melakukan pendekatan kepada investor Penanaman Modal Asing (PMA) yang berminat melakukan investasi di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital seperti video conference, berkoordinasi langsung dengan kementerian lembaga terkait kendala perizinan perusahaan dan perlakuan yang sama kepada semua negara.

Wisnu juga menekankan pentingnya IA-CEPA yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan investasi di kedua negara selama fase pemulihan Covid-19 ini. Apalagi, realisasi investasi triwulan I 2020 menunjukkan pertumbuhan yang baik di tengah pandemi Covid-19. Australia merupakan investor terbesar ke-10 pada periode Januari-Maret 2020 dengan total investasi sebesar US$ 86 juta (sekitar Rp1,2 triliun) dengan jumlah 324 proyek investasi.

Sementara itu, Duta Besar RI Kristiarto S Legowo mengungkapkan, hubungan antara Indonesia dan Australia saat ini masih terjalin dengan baik di tengah pandemi Covid-19. “Saat ini, Indonesia dan Australia sedang menyiapkan implementasi IA-CEPA yang tentunya akan menguntungkan kedua negara. Early outcomes IA-CEPA mencakup beberapa sektor penting seperti layanan keuangan, inovasi makanan, desain mode dan perhiasan, standar makanan dan obat, produk herbal dan spa,” jelasnya.

Direktur Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Sydney Henry Rombe menyampaikan bahwa di tengah kondisi ekonomi dunia yang belum kembali pulih, implementasi IA-CEPA merupakan salah satu solusi untuk membangkitkan kembali aktivitas di sektor ekonomi, khususnya dalam hal investasi dan perdagangan antara Indonesia dan Australia.

“Sebagai perwakilan BKPM di Australia, adanya IA-CEPA memberikan peluang kerja sama dalam investasi lebih besar bagi kedua negara. Dan tidak hanya sekedar investasi, namun juga meningkatkan competitiveness dan skill tenaga kerja Indonesia,” ujar ia.

Adapun dalam diskusi daring bertema IA-CEPA Amidst Covid-19 yang digelar 4 Juni lalu yang diikuti oleh 241 peserta dari Indonesia dan Australia, pemerintah maupun pebisnis Australia menyatakan antusiasme besar menyambut berlakunya perjanjian ini. CEO Aus Trade Stephanie Fahey mengemukakan komitmen Australia terhadap IA-CEPA diikuti rencana kegiatan 100 hari yang sudah disiapkan, diantaranya Minister-led business delegation dari Australia untuk Indonesia, Economic Trade and Investment Minister’s Meeting by Senior Economic Officials, dan CEO Roundtable Meeting.

“Dalam konteks IA-CEPA, Aus Trade memiliki fokus investasi dalam bidang edukasi, business investment, dan juga inovasi. Edukasi merupakan fokus utama karena melihat kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerjanya. Selain itu, beberapa kampus Australia juga sudah memulai rancangan ekspansinya ke Indonesia,” pungkasnya.

Director Trade and International Affairs Australian Chamber of Commerce and Industry Bryan Clark menekankan, manfaat IA-CEPA harus dirasakan kedua negara, tidak boleh berat sebelah. “Penting untuk mengingat aspek menyeluruh dalam kerja sama ini. Artinya kedua pihak, Australia dan Indonesia, memiliki peran dan keunggulan di masing-masing sektor yang dapat saling melengkapi, khususnya sektor ekonomi digital,” tegas ia.