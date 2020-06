Baru Dibuka, IHSG Langsung Naik ke 5.017

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 1,4 persen ke kisaran 5.016,99 pada awal perdagangan hari ini, Senin (8/6/2020).

Menurut NH Korindo Sekuritas, pergerakan IHSG pekan ini akan dipengaruhi harga minyak mentah dunia setelah OPEC+ setuju untuk memperpanjang periode pemangkasan produksi minyak. Harga minyak WTI pagi ini melemah 0,1 persen ke US$ 39,51 per barel sementara Brent naik 0,12 persen ke US$ 42,35 per barel. Pelaku pasar juga menantikan data cadangan devisa dan Indeks Kepercayaan Konsumen.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 naik 1,74 persen ke kisaran 368,9, indeks LQ45 naik 1,83 persen ke kisaran 784,79, JII naik 1,14 persen ke 557,54.

Sektor konsumsi naik 1,19 persen, tambang naik 1 persen, manufaktur naik 1,02 persen, agri naik 1,91 persen, aneka industri naik 0,25 persen, keuangan naik 1,81 persen, industri dasar naik 1,08 persen, properti naik 3,24 persen, infrastruktur naik 0,86 persen, perdagangan naik 1,02 persen.