Harga Minyak Menguat Ditopang Keputusan OPEC

Tokyo, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia terpantau menguat pada perdagangan Senin (8/6/2020). Pekan lalu OPEC+ setuju untuk memperpanjang periode pemangkasan produksi minyak dalam rangka menyeimbangkan pasar yang terdampak oversupply.

Berdasarkan data Oilprice.com, harga minyak mentah jenis WTI naik 0,05 persen ke US$ 39,57 per barel, sementara Brent naik 0,33 persen ke US$ 42,44.

Pada Sabtu lalu, OPEC dan sekutunya setuju untuk memperpanjang periode pemangkasan produksi minyak hingga Juli. Sejak 1 Mei, OPEC+ memangkas produksi sebesar 9,7 juta barel per hari. Dalam rencana sebelumnya, pemangkasan produksi seharusnya mulai berkurang pada 1 Juli. Sedangkan dalam rencana sekarang, produksi minyak akan menjadi 9,6 juta bph di bulan Juli karena Meksiko, yang berkontribusi 100.000 bph, memilih untuk tidak melakukan pemangkasan produksi.

Dari sisi permintaan, pemulihan ekonomi AS menjadi alasan optimisme akan kenaikan harga minyak. Kementerian Tenaga Kerja AS mengatakan jumlah tenaga kerja naik 2,5 juta orang di bulan Mei, sementara tingkat pengangguran turun ke 13,3 persen. Angka ini lebih baik daripada perkiraan pasar. Survei ekonom Dow Jones memperkirakan 8,33 juta orang kehilangan pekerjaan dan angka pengangguran naik ke 19,5 persen dari 14,7 persen di bulan April. Angka ini mengindikasikan pemulihan ekonomi Amerika Serikat sedang berjalan.