Honda Segarkan Tampilan Skutik Vario

Jakarta, Beritasatu.com - PT Astra Honda Motor (AHM) melakukan penyegaran pada skutik andalannya, New Honda Vario 150 dan New Honda Vario 125. Keduanya kini tampil dengan desain yang lebih sporti serta warna dan stripe terbaru.

Untuk New Honda Vario 15, kini hadir dengan pilihan warna dan stripe baru untuk varian sporty yaitu Sporty White Red dan Sporty Black Red. Untuk varian ekslusif, disematkan velg warna gold pada varian Exclusive Matte Black, serta hadirnya 3D emblem terbaru berwarna merah pada varian Exclusive Matte Silver. Kombinasi aksesoris, varian warna, dan desain stripe terbaru ini melengkapi dua warna yang telah dipasarkan sebelumnya yaitu Exclusive Matte Red dan Exclusive Matte Brown.

Sementara itu, New Honda Vario 125 kini tampil dengan penyegaran warna pada tipe CBS-ISS yaitu Advance White. Kombinasi desain serta beragam fitur unggulan varian warna baru ini melengkapi pilihan warna lainnya yang telah dipasarkan sebelumnya untuk tipe CBS ISS yaitu Advance Matte Blue dan Advance Matte Black, serta untuk tipe CBS yang hadir dengan desain stripe dan pilihan warna terbaru Advance Black dan Advance Red.

Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya mengatakan Honda Vario series telah banyak dipercaya masyarakat sebagai sarana transportasi andalan dalam menemani aktivitas sehari-hari. Karenanya, model ini terus dikembangkan untuk memenuhi harapan penggunanya.

“Dengan penyegaran warna baru pada Honda Vario series, kami ingin memberikan semakin banyak pilihan untuk masyarakat yang menyukai sepeda motor berdesain sporti namun tetap berkelas. Beragam penyematan fitur dan teknologi terbaik pada Honda Vario menjadikan model ini sebagai skutik teririt di kelasnya, sehingga semakin memberikan kesenangan bagi pengendara saat berkendara sehari-hari,” ujar Thomas dalam keterangan resminya, Senin (8/7/2020).

Honda Vario series hadir dengan mesin 150cc dan 125cc. Beberapa fitur keselamatan yang sudah disematkan yaitu standar otomatis (Side Stand Switch) di mana mesin tidak dapat dinyalakan apabila posisi standar dalam kondisi turun.

Brake Lock System mencegah motor loncat saat dinyalakan atau motor tetap dalam keadaan diam saat pengendara berhenti di jalanan menanjak.

New Honda Vario 150 Exclusive dipasarkan dengan harga on the road (OTR) Rp 24.150.000, sedangkan varian terbaru New Honda Vario 150 Exclusive Matte Black dan New Honda Vario 150 Sporty series Rp 24.300.000.

Untuk Honda Vario 125 dipasarkan dengan harga OTR Jakarta Rp 20.600.000 untuk tipe CBS, dan untuk varian CBS ISS Rp 21.505.000.