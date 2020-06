Rupiah Menguat Tipis ke Posisi Rp 13.885/Dolar AS

Jakarta, Beritasatu.com-Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Senin (8/6) ditutup menguat tipis 0,05 persen atau 7 poin di Rp 13.885 per dolar AS. Sementara itu, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp 13.956 per dolar AS dari perdagangan Jumat (5/6) kemarin di Rp 14.100 per dolar AS. Rupiah tercatat lajunya terhadap nilai tukar dolar AS terus menguat sejak 28 Mei yang capai Rp 14,769 per dolar AS.

“Dalam perdagangan sore ini rupiah ditutup menguat tipis 7 poin di level 13.885 dari penutupan sebelumnya di level 13.892. Dalam perdagangan besok rupiah kemungkinan akan menguat cukup tajam 100-200 point di range 13.695-13.900,” sebut Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim, Senin (8/7).

Ia menuturkan, dengan banyaknya stimulus dan suku bunga rendah bahkan negatif diberbagai negara mengakibatkan arus modal asing kembali membanjiri pasar valas, obligasi dan SUN di dalam negeri karena pelaku pasar mencari imbal hasil yang yang lebih tinggi dan negara yang di anggap aman untuk menginvestasikan dananya serta mendapat rekomendasi dari pemeringkat rating internasional yaitu Moddys Ratings dan Fich Ratings sehingga wajar kalau Bank Indonesia pada rilis hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2020 cadangan devisa indonesia per akhir Mei meningkat US$ 2,6 miliar.

Pada akhir Mei, cadangan devisa Indonesia tercatat US$ 130,5 miliar. Naik dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang sebesar US$ 127,9 miliar. Angka US$ 130,5 miliar menjadi catatan tertinggi sejak awal tahun ini. Kemudian seandainya stimulus global terus berlanjut sangat mungkin cadangan devisa terus akan meningkat dibulan-bulan berikutnya apalagi didukung oleh stabilitas dan prosfek ekonomi yang tetap baik yang bisa membawa arah perbaikan yang cepat dan ini diluar dugaan baik oleh Pemerintah, Bank Indonesia maupun para pengamat.

“Ini waktu yang tepat untuk melakukan konsolidasi apalagi masa new normal atau transisi sudah diberlakukan sehingga kepercayaan pasar kembali meningkat dan wajar kalau arus modal asing kembali masuk ke pasar dalam negeri, walaupun dalam penutupan pasar hari ini mata uang garuda stagnan sesuai dengan prediksi,” katanya.