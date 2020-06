Harga Emas Rebound karena Investor Yakin Fed Lanjutkan Stimulus

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas berjangka berbalik arah menguat (rebound) pada akhir perdagangan Senin atau Selasa pagi WIB (9/6/2020), setelah penurunan tajam sebelumnya, didorong harapan investor soal langkah-langkah stimulus lanjutan bank sentral AS (Federal Reserve AS/the Fed).

Kontrak emas paling aktif pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, naik US$ 22,1 atau 1,31 persen, menjadi US$ 1.705,10 per ounce.

"The Fed akan terus melakukan kebijakan dovish, mereka akan terus menekan suku bunga riil dan itulah pendorong utama untuk pembelian emas selama beberapa bulan terakhir," kata ahli strategi komoditas TD Securities, Daniel Ghali, seraya menambahkan implikasi makro terus berlanjut mendukung emas.

Emas anjlok pada akhir pekan lalu, setelah kenaikan tak terduga lapangan kerja AS sehingga meningkatkan harapan pemulihan cepat ekonomi global dan meningkatkan minat investor terhadap aset-aset berisiko.

Analis Saxo Bank, Ole Hansen mengatakan kenaikan harga emas bersifat teknikal. "Level di bawah US$ 1.700 pada Jumat (5/6/2020) menarik beberapa permintaan investor, yang telah menunggu di luar pasar untuk koreksi," kata dia.

Pelaku pasar sekarang sedang menunggu pertemuan kebijakan dua hari bank sentral AS, yang berakhir pada Rabu (10/6/2020), tetapi telah berhenti memperhitungkan kemungkinan suku bunga negatif setelah laporan pekerjaan akhir pekan lalu.

Emas cenderung naik ketika suku bunga rendah, karena mengurangi peluang kerugian memegang logam mulia yang tidak memberikan imbal hasil. Emas juga dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman Juli naik 41,4 sen atau 2,37 persen, menjadi US$ 17,893 per ounce. Platinum pengiriman Juli naik US$ 30,8 atau 3,71 persen, menjadi US$ 861,2 per ounce.