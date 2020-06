Harga Minyak di Perdagangan Asia Menguat Pagi Ini

Tokyo, Beritasatu.com - Harga minyak naik Selasa pagi (9/5/2020) di perdagangan Asia.

Patokan minyak mentah berjangka internasional Brent naik 1,18 persen menjadi US$ 41,28 per barel. Sedangkan minyak mentah berjangka AS juga naik 1,39 persen menjadi US$ 38,72 per barel.

Baca juga: Arab Ingin Semua Anggota Patuh soal Pengurangan Produksi OPEC+

Pada perdagangan Senin (8/6/2020), patokan internasional, berjangka minyak mentah Brent mencapai US$ 41,72 per barel, atau turun sekitar 1,3 persen, sedangkan minyak berjangka patoka AS, West Texas Intermediate (WTI) di US$ 38,88, atau melemah 1,6 persen. Kedua kontrak memangkas penguatan setelah naik ke level tertinggi sejak 6 Maret di awal sesi, masing-masing melojak ke US$ 43,41 dan US$ 40,44.

Sementara indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya, berada di 96,624 setelah tergelincir dari level 97 sebelumnya.

Yen Jepang diperdagangkan pada 108,32 per dolar setelah menguat tajam dari level di atas 109,2 kemarin. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,7038, masih pada tren kenaikan lanjutan setelah kenaikannya dari level di bawah US$ 0,68 minggu lalu.