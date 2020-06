Kejar Target RPJMN, Pemerintah Fokus Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan, di tahun 2021 mendatang, fokus dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Fokus tersebut diusung agar dapat mengejar target-target pemerintah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN) 2020-2024.

“RKP di tahun 2021 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Untuk pemulihan ekonomi, fokus utamanya di sektor industri manufaktur, pariwisata, dan investasi. Kemudian untuk reformasi sosial utamanya adalah reformasi sistem kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana,” kata Suharso Monoarfa dalam diskusi virtual “Strategi Besar Pemulihan Nasional Pasca-Pandemi” yang digelar Katadata, Selasa (9/6/2020).

Diakui Suharso, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap target-target RPJMN 2020-2024. Untuk itu dilakukan strategi pemulihan ekonomi dan reformasi sosial agar dampaknya tidak terlalu besar.

“Dengan adanya pandemi Covid-19, tentu RPJMN 2020-2024 dengan sendirinya akan terkoreksi. Tetapi dengan strategi pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang kita lakukan, kita ingin mencoba menahannya dan pada tahun 2021 kita coba lakukan pemulihan agar bisa tetap on the track menuju target RPJMN,” ujarnya.

Suharso menyampaikan, industri manufaktor menjadi fokus dalam kegiatan pemulihan ekonomi lantaran sektor tersebut menyerap banyak tenaga kerja. Sedangkan fokus di investasi juga dalam rangka menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja.

Terkait reformasi sosial, Suharso mengatakan salah satu fokusnya adalah memulihkan sistem kesehatan nasional. Ia memberi contoh ketersediaan tempat tidur di rumah sakit yang rasionya masih 1,3 per 1.000 penduduk, padahal anjuran organisasi kesehatan dunia atau WHO adalah 2,7 per 1.000 penduduk.

“Ke depan, kita ingin itu bisa terpenuhi. Ini juga bisa menjadi bisnis. Rumah sakit swasta bisa tumbuh, rumah sakit daerah bisa ditingkatkan. Kemudian rumah sakit rujukan nasional yang saat ini baru 14 juga akan ditingkatkan menjadi 40. Untuk provinsi yang padat penduduk bisa lebih dari 1 rumah sakit rujukan,” kata Suharso.

Begitu juga terkait dengan jumlah dokter spesialis yang masih kurang dan menurutnya harus terus ditingkatkan. “Adanya pandemi Covid-19 ini seakan-akan menjadi wake up call atau panggilan bahwa sistem kesehatan kita ini agak rendah dan harus ditingkatkan,” imbuhnya.

Beberapa penyakit juga masih menjadi tantangan besar yang dihadapi Indonesia. Suharo mencontohkan penyakit malaria, di mana baru sekitar 300 kabupaten/kota yang mendapatkan sertifikat eliminasi malaria. Sementara dalam RPJMN, di harapkan pada 2024 seluruh kabupaten/kota sudah mendapatkan sertifikat eliminasi malaria.

“Untuk kasus TBC, di Indonesia ada sekitar 847.000 kasus, tertinggi ketiga setelah Tiongkok dan India. Ke depan, kita harus bisa tracking supaya terjadi penekanan. Begitu juga dengan penyakit kusta. Padahal kita pernah memproklamirkan bebas kusta pada akhir tahun 1970-an, tetapi sekarang jumlah pengidap kusta di Indonesia masih yang terbanyak ketiga di dunia,” kata Suharso.

Adanya pandemic Covid-19 diakui Suharsu juga bakal meningkatkan persentase penduduk miskin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22%, turun 0,19% poin dibandingkan Maret 2019. Sedangkan jumlah penduduk miskin sebanyak 24,79 juta orang, turun 0,36 juta orang dibandingkan Maret 2019.

“Persentase penduduk miskin pastinya akan naik. Tetapi dengan upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan, kami berharap ini bisa menekan agar tetap di angka satu digit. Harapannya sektor pariwisata, industri manufaktur dan investasi bisa menjadi penggerak dalam pemulihan ekonomi di 2021,” kata Suharso.