Pasca-Keputusan OPEC+, Ini Proyeksi Harga Minyak ke Depan

New York, Beritasatu.com - Lembaga pemeringkat Moody's memangkas prospek harga minyak menjadi lebih melemah (bearish). Moody's memperkirakan komoditas tersebut turun rata-rata US$ 8 per barel pada tahun ini dibandingkan proyeksi pada Maret 2020.

"Dengan memperhitungkan guncangan yang lebih dalam dan lebih lama terhadap permintaan minyak global akibat virus corona, Moody's telah menurunkan asumsi harga minyak. Kami memperkirakan bahwa Brent akan mencapai rata-rata US$ 35 per barel pada tahun ini dan US$ 45 per barel pada 2021," kata Moody's menulis dalam catatan penelitian Selasa (9/5/2020).

Wakil Presiden dan Analis senior Moody, Alexander Perjessy mengatakan, penyebab turunnya harga minyak karena resesi ekonomi global pada tahun 2020 di semua negara ekonomi maju. "Selain itu, berkurangnya perjalanan sehingga menekan permintaan produk-produk minyak di luar asumsi kami sebelumnya," demikian tulis Alexander Perjessy.

Tetapi Moody's menempatkan asumsi harga minyak jangka menengahnya di level US$ 45 hingga US$ 65 per barel.

Baca juga: Arab Ingin Semua Anggota Patuh soal Pengurangan Produksi OPEC+

Sementara Goldman Sach menilai Brent balik lagi ke US$ 35 per barel dalam beberapa minggu ke depan. "Dengan harga minyak sekarang di atas US$ 40 per barel, pasokan akan terdorong untuk kembali, tetapi kami percaya risiko penurunan telah meningkat secara substansial dan sekarang sedang terjadi koreksi 15-20 persen yang mungkin sudah berjalan setelah aksi jual wajar Senin,” kata Tim riset komoditas Goldman Sachs yang dipimpin Jeffrey Currie menulis dalam sebuah catatan analis pada Selasa.

Sementara bank Jepang, MUFG, memperkirakan harga minyak Brent sekitar US$ 35 pada kuartal ketiga 2020. Namun MUFG lebih percaya diri bahwa permintaan akan pulih menyusul peningkatan aktivitas Tiongkok dan rekor impor minyak pada Mei, atau naik 13 persen dari April.

Melihat reli saat ini melampaui ekspektasi jangka pendeknya, MUFG lebih yakin bahwa tahap awal proses pembukaan kembali ekonomi dapat berjalan lancar.

Rystad Energy yang berbasis di Norwegia memperkirakan harga minyak Brent akan terus berfluktuasi di kisaran US$ 40 untuk sisa bulan ini. "Level itu sampai kita memiliki gagasan yang lebih pasti tentang bagaimana Covid-19 dan produksi AS berkembang," tulis perusahaan itu dalam email pada kliennya pada Selasa.

Hal penting lainnya kata Rystad Energy adalah seberapa tegas anggota OPEC+ mematuhi komitmen pemotongan produksi.

Setelah keputusan OPEC akhir pekan lalu memberi penjelasan pada sisi penawaran, investor beralih ke masalah permintaan. Patokan internasional berjangka minyak mentah Brent diperdagangkan pada US$ 40,64 per barel dan miak berjangka West Texas Intermediate acuan AS mencapai US$ 38,12 per barel pada pukul 10 pagi Selasa (9/5/2020).

Dengan harga saat ini, minyak Brent telah pulih hampir 40 persen pada bulan Mei, yang didorong pelemahan dolar, peningkatan pembelian Tiongkok, dan biaya pendanaan yang lebih rendah. Namun kedua kontrak masih turun sekitar 35 persen secara tahun berjalan.

OPEC dan sekutu non-OPEC, yang dikenal sebagai OPEC+, setuju memperpanjang penurunan produksi terdalam dalam sejarah sekitar 10 persen pasokan minyak dari pasar global hingga akhir bulan depan. Pemotongan produksi OPEC+ pada awalnya dijadwalkan akan diperkecil menjadi 7,7 juta barel per hari dari 1 Juli hingga akhir tahun. Tetapi kesepakatan baru yang dijamin selama akhir pekan, membuat kelompok itu akan memotong 9,6 juta barel per hari hingga akhir Juli.