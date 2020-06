Bursa Asia Terkoreksi, Investor Tunggu Data inflasi Tiongkok

Tokyo, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik menurun pada perdagangan Rabu pagi, menjelang rilis data inflasi Tiongkok bulan Mei.

Di Jepang, Nikkei 225 melemah 0,81 persen pada awal perdagangan, karena turunya saham Fanuc sebesar 2,27 persen. Indeks Topix juga tergerus 0,74 persen.

Kospi Korea Selatan juga tergerus 0,3 persen. Di tempat lain, S& P/ASX 200 Australia juga turun 0,36 persen. Secara keseluruhan, indeks MSCI Asia di luar Jepang turun 0,24 persen.

Di sisi data ekonomi, data inflasi Tiongkok untuk Mei akan dirilis pada Rabu, yakni Indeks Harga Konsumen dan Indeks Harga Produsen.

Investor juga akan menunggu rilis perkiraan ekonomi dari bank sentral Amerika Serikat (AS), the Federal Reserve AS, yang diharapkan Rabu waktu AS.

Semalam bursa AS Wall Street bervariasi. Nasdaq Composite naik ke rekor tertinggi menembus di atas 10.000 intraday untuk pertama kalinya, karena investor memburu saham teknologi. Nasdaq yang dihuni saham-saham teknologi naik 0,29 persen ditutup 9.953, setelah sempat mencapai level tertinggi harian 10.000. Sementara 30 saham berkapitalisasi besar yang tergabung dalam Dow Jones Industrial Average turun 300,14 poin, atau 1,09 persen menjadi 27.272 sekaligus mengakhiri kenaikan beruntun enam hari. S&P 500 turun 0,78 persen menjadi 3,207.