Harga Minyak di Perdagangan Asia Turun Pagi Ini

Tokyo, Beritasatu.com - Harga minyak mentah di perdagangan Asia Rabu pagi (10/6/2020) mengalami aksi jual.

Patokan minyak mentah berjangka internasional Brent turun 1,55 persen menjadi US$ 40,54 per barel. Sementara minyak mentah berjangka AS WTI juga tergerus 1,95 persen menjadi US$ 38,18 per barel.

Baca juga: Pasca-Keputusan OPEC+, Ini Proyeksi Harga Minyak ke Depan

Pada perdagangan Selasa (9/5/2020), harga minyak patokan internasional Brent diperdagangkan pada US$ 40,64 per barel dan minyak berjangka West Texas Intermediate acuan AS mencapai US$ 38,12 per barel

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, terakhir di 96,452 setelah turun dari level di sekitar 97 sebelumnya.

Yen Jepang diperdagangkan pada 107,82 per dolar setelah penguatannya dari level di atas 107,8 kemarin. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,6939 setelah jatuh dari level di atas US$ 0,696 kemarin.