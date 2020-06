Multipolar Lirik Start-up Travel dan Kesehatan

Tangerang, Beritasatu.com – PT Multipolar Tbk (MLPL) menjajaki peluang investasi di perusahaan rintisan (start-up) di sektor kesehatan dan travel. Sementara itu, pada bisnis ritel, perseroan tetap mempertahankan kerja sama dengan mitra strategisnya, Temasek Holdings Pte Ltd, di PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA).

Investor Relations Multipolar Agus Arismunandar mengatakan, sebagai perusahaan investasi yang fokus pada segmen ritel serta telekomunikasi, multimedia dan teknologi, perseroan tetap mencari peluang-peluang baru. Pihaknya mengaku tengah melirik sejumlah start-up, namun belum dapat mengungkapkan secara detail.

“Kami tertarik ikut pendanaan start-up, baik yang seed funding atau skala yang lebih besar. Kami melihat potensi pada start-up kesehatan dan berharap perusahaan ini memiliki valuasi yang terus meningkat ke depan,” kata Agus, usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perseroan di Tangerang, Banten, Jumat (12/6/2020).

Perseroan, menurut dia, juga membuka peluang bagi investor lokal ataupun asing yang ingin menjadi mitra strategis atau berinvestasi pada anak-anak usahanya. Seperti diketahui, perseroan memiliki portofolio investasi, seperti kepemilikan 50,2% saham Matahari Putra Prima, 18,2% saham PT Matahari Department Store Tbk (LPPF), 87% saham PT Multipolar Technology Tbk (MLPT), serta 33,8% saham PT First Media Tbk (KBLV).

Pada bisnis lain, perseroan turut mengendalikan 100% perusahaan pengelola pusat perbelanjaan dan perkantoran, seperti Nadya Putra Investama dan Matahari Pacific. Tak ketinggalan, perseroan menguasai secara tidak langsung 66,2% saham e-commerce Mbiz.

Sementara itu, hingga saat ini, Temasek melalui entitas tidak langsung, yakni Anderson Investments Pte Ltd, masih memiliki ikatan perjanjian dengan Multipolar. Seperti diketahui, perusahaan dan Prime Star Investment Pte Ltd pernah menandatangani perjanjian exchangeable rights (ER) dengan Anderson Investments pada 31 Januari 2013.

Dalam perjanjian tersebut, Prime Star menerbitkan ER tanpa bunga sebesar US$ 300 juta yang dapat ditukarkan dengan 26,1% saham Matahari Putra Prima kepada Anderson. Pada 18 Februari 2013, Prime Star pun sudah menerima US$ 300 juta dari Anderson terkait penerbitan ER.

Selanjutnya, Prime Star telah membeli 1,4 miliar saham Matahari Putra Prima dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 2,84 triliun pada Mei 2013. Transaksi tersebut telah dilaporkan kepada Anderson dan sesuai dengan perjanjian ER.

Pada 2 Februari 2018, Multipolar menandatangani cooperation agreement yang menyatakan ER dapat ditukarkan penuh untuk saham Matahari Putra Prima pada setiap waktu berdasarkan opsi dari Temasek. Batas waktu penukaran saham selambat-lambatnya 31 Januari 2021. Hingga akhir 2019, Anderson belum melaksanakan hak eksekusi atas saham tersebut.

“Sampai saat ini, perjanjian tersebut belum berubah, termasuk batas waktu hak eksekusi. Bisa saja nanti diperpanjang, kami terbuka. Tapi sekarang belum ada” jelas Agus.

Lebih lanjut, pada bisnis teknologi, perseroan optimistis entitas usahanya mengalami pertumbuhan yang terjaga. Semisal, First Media yang menyediakan layanan internet pita lebar dan jasa penyiaran televisi berlangganan. Tahun lalu, First Media berhasil membangun 266.920 home passes baru yang membuat jumlahnya menjadi 2,5 juta home passes per 31 Desember 2019. Seiring itu, jumlah pelanggan baru bertambah 73.498, sehingga total pelanggannya menjadi 668.205 per akhir 2019.

Adapun RUPST Multipolar mengesahkan jajaran baru dewan komisaris, yang terdiri atas presiden komisaris Bunjamin Jonatan Mailool, wakil presiden komisaris independen Roy Nicholas Mandey, komisaris independen Hadi Cahyadi, komisaris Jeffrey Koes Wonsono, dan komisaris Henry Liando.

Sedangkan dewan direksi terdiri atas presiden direktur Adrian Suherman, wakil presiden direktur Rudy Ramawy, direktur Agus Arismunandar, dan direktur Fendi Santoso.

Dengan demikian, manajemen Multipolar menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kontribusi, partisipasi, dan dedikasi Benny Haryanto Djie yang sebelumnya menjabat sebagai komisaris dan Lukman Djaja yang sebelumnya menjabat sebagai direktur perseroan.