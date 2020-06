Survei CEO Fortune 500: Bagaimana Perusahaan Menghadapi Covid-19?

Beritasatu.com - Mayoritas CEO perusahaan Fortune 500 mengatakan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 baru akan terjadi pada triwulan pertama 2022. Namun, keadaan akan sangat berbeda dengan situasi pra-Covid-19.

Dalam survei CEO Fortune 500 yang dilakukan pada 23 April hingga 5 Mei, sebanyak 58,3 persen responden mengatakan bahwa aktivitas ekonomi akan kembali ke level prapandemi Covid-19 pada triwulan pertama 2022. Hanya 14,3 persen responden yang yakin aktivitas akan kembali pada triwulan pertama 2021 atau lebih cepat dari itu. Sebanyak 27,4 persen responden mengatakan aktivitas ekonomi baru pulih pada triwulan pertama 2023.

Sebanyak 26,2 persen responden mengatakan karyawan tidak akan kembali ke kantor seperti biasa alias bekerja dari rumah hingga waktu yang tidak ditentukan. Namun, 38,1 persen responden mengatakan bahwa 90 persen karyawan mereka akan kembali ke kantor seperti biasa pada Juni 2021.

Menghadapi 2021, 72,6 persen responden mengatakan jumlah karyawan mereka akan berkurang dibandingkan jumlah pada Januari 2020, sebelum wabah Covid-19 merebak.

Dari 500 CEO yang disurvei, 48,8 persen responden mengatakan tidak ada karyawan yang di-PHK atau dirumahkan gara-gara Covid-19, sementara 22,6 persen responden mengatakan mengurangi lebih dari 10 persen karyawannya.

Sebanyak 75 persen responden mengatakan bahwa pandemi Covid-19 mendorong akselerasi transformasi teknologi perusahaan dan sisanya mengaku terhambat dengan Covid-19.

Menjaga kesehatan dan produktivitas karyawan adalah perhatian utama dari 97,2 persen responden, dan 73,2 persen responden menempatkan dampak terhadap pelanggan dan ketidakpastian masa depan perusahaan sebagai perhatian utama mereka.

Perjalanan juga menjadi salah satu kebiasaan bisnis yang berubah akibat Covid-19. Sebanyak 52,4 persen responden mengatakan tidak akan sering-sering berpergian untuk bisnis, dan 26,2 persen responden mengatakan akan kembali melakukan perjalanan bisnis seperti biasa pada triwulan pertama 2022.

Para CEO yang disurvei memilih tiga saham perusahaan ini untuk dikoleksi: Amazon, Apple, dan Microsoft. Sementara untuk spekulasi jangka pendek (short), mereka memilih: Tesla, Carnival, Boeing, dan American Airlines.

Gubernur the Fed Jerome Powell dianggap sebagai orang yang bekerja dengan baik dalam menangani krisis dengan suara 84,3 persen. Kongres AS dan Pemerintah Tiongkok didukung 24,1 persen responden masing-masing, sementara Presiden Donald Trump didukung 22,9 persen dan WHO hanya 14,5 persen.