Ekspor Produk Makanan Olahan Meningkat di Tengah Pandemi

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto mengungkapkan, kondisi pandemi virus corona atau Covid-19 tetap mampu memberikan celah-celah peningkatkan pangsa ekspor produk-produk tertentu, salah satunya makanan olahan yang memang banyak dicari selama masa karantina dan juga memasuki era tatanan kehidupan normal yang baru atau new normal.

Baca Juga: Pengusaha Harapkan Harmonisasi Aturan Ekspor

Pada periode Januari-April 2020, neraca perdagangan Indonesia menunjukkan surplus sebesar US$ 2,2 miliar. Sedangkan untuk produk makanan olahan Indonesia, pada periode tersebut berhasil mencatatkan nilai ekspor sebesar US$ 1,32 miliar atau meningkat 7,9 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Adapun negara tujuan utama ekspor produk makanan olahan Indonesia pada periode Januari–April 2020 yaitu Amerika Serikat (AS) sebesar US$ 293,6 juta (22,11 persen), Filipina US$ 161,4 juta (12,15 persen), Malaysia US$ 101,6 juta (7,65 persen), Singapura US$ 74,9 juta (5,64 persem), dan Jepang US$ 71,9 juta (5,41 persen)

"Ekspor makanan olahan sangat berpotensi meningkat di masa pandemi, mengingat makanan olahan menjadi salah satu kebutuhan utama selama karantina akibat pandemi dan juga saat memasuki era normal baru,” ujar Agus Suparmanto dalam keterangan resminya, Minggu (14/6/2020).

Baca Juga: Bunga Kecombrang Asal Sumut Tembus Pasar Ekspor

Direktur Jenderal Pengambangan Ekspor Nasional Kemdag, Kasan menambahkan, adanya pembatasan sosial atau karantina wilayah tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha di Indonesia. Namun hal tersebut jangan sampai menyurutkan semangat para pelaku usaha dalam melakukan ekspor, mengingat pemerintah telah memberikan berbagai kebijakan strategis untuk mendorong kinerja perdagangan.

“Kemdag terus melakukan berbagai kebijakan mendorong ekspor, seperti meningkatkan fasilitasi dan pelayanan informasi ekspor, serta melakukan promosi ekspor dan penjajakan kesepakatan dagang (business matching) secara virtual melalui perwakilan perdagangan. Selain itu, Kemdag juga melakukan pelatihan ekspor secara virtual bekerja sama dengan lembaga dari negara mitra dalam upaya mendorong kinerja perdagangan di era normal baru,” jelas Kasan.

Dalam kunjungannya ke PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada akhir pekan lalu, Kasan mengungkapkan pada masa pandemi Covid-19, PT Indofood mengalami peningkatan permintaan produk unggulannya berupa mie instan, baik di dalam negeri maupun di pasar ekspor. Namun, dengan adanya beberapa protokol penanganan Covid-19, seperti jaga jarak (physical distancing), keterbatasan pada aspek transportasi, dan karantina wilayah di beberapa negara, memberikan imbas pada penurunan kapasitas produksi dan penambahan biaya produksi.

Baca Juga: Ekspor Perikanan Sektor Ritel Tumbuh 20%

Kendala lainnya datang dari aspek pemenuhan bahan baku, baik lokal maupun impor yang juga terganggu akibat Covid-19. Untuk itu, lanjut Kasan, Kemdag akan berupaya meminimalisasi hambatan ekspor dari sisi kebijakan dan memperlancar aspek perdagangan di dalam negeri yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan untuk ekspor. Kemdag juga akan memaksimalkan peran perwakilan perdagangan di luar negeri untuk memfasilitasi para pelaku ekspor nasional.

“Kemdag berkomitmen untuk terus memfasilitasi pelaku usaha untuk meningkatkan pangsa pasar ekspor. Informasi yang kami dapatkan dari kunjungan ini tentu juga akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan terkait ekspor. Kemdag beserta para perwakilan perdagangan di luar negeri pun terbuka jika ada pelaku usaha yang ingin mencari peluang maupun mengalami hambatan dalam aktivitas ekspor,” ujar Kasan.

sebagai informasi, PT Indofood Sukses Makmur Tbk saat ini telah menjadi sebuah perusahaan total food solutions dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan. Dengan empat grup yang dimilikinya, yaitu consumer branded product (CBP), Bogasari, Agribisnis, dan Distribusi, PT Indofood telah berhasil memasarkan produknya ke berbagai negara.

Baca Juga: Stok Pangan Cukup, Tinggal Masalah Distribusi

Salah satu merek yang dimiliki PT Indofood adalah Indomie yang telah sukses dipasarkan di 90 negara di antaranya Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Kanada, serta negara-negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Timur Tengah.