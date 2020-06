Dow Menguat 150 Poin karena Pengumuman the Fed

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street melonjak pada perdagangan Senin, karena bank sentral AS, Federal Reserve (the Fed) mengumumkan langkah lebih lanjut untuk mendukung pasar di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Dow Jones Industrial Average ditutup naik 157,62 atau 0,6 persen menjadi 25.763,16. S&P 500 naik 0,8 persen menjadi di 3,066,59, sementara Nasdaq Composite naik 1,4 persen menjadi 9,726,02.

Saham Facebook, Amazon, Netflix dan Apple memimpin kenaikan, masing-masing menguat lebih dari 1 persen. JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo dan Bank of America naik 0,8 persen.

Baca juga: Wall Street Masih Dihantui Sentimen Gelombang Kedua Covid-19

The Fed mengatakan akan membeli obligasi korporasi individual, menandai pendekatan lebih luas pembelian obligasi korporasi. The Fed sebelumnya mengindikasikan bahwa pada akhirnya akan membeli obligasi di pasar primer. Tapi pengumuman Senin menandai perluasan itu ke pasar sekunder. Pengumuman terbaru ini juga menunjukkan The Fed akan terus mendukung pasar kredit selama pandemi corona.

"The Fed akan selalu mencoba dan menunjukkan siapa bosnya," kata Senior Strategist WallachBeth Capital, Ilya Feygin. "Ini secara terus-menerus membuktikannya dapat melakukan lebih banyak dan efektif." "Itu adalah pendorong utama pasar ini," kata Feygin.

ETF obligasi korporasi iShares iBoxx Investment Grade (LQD) melonjak ke level tertinggi setelah pengumuman Fed, ditutup naik 1 persen.

Pegerakan pasar Senin setelah pekan lalu bursa saham melemah dipicu meningkatnya kekhawatiran kebangkitan virus. Dow dan S&P 500 masing-masing turun 5,5 persen dan 4,7 persen minggu lalu, sementara Nasdaq turun 2,3 persen. Ketiga tolok ukur ekuitas utama mengalami minggu terburuk sejak 20 Maret.

Sejumlah negara bagian AS yang dalam tahap pembukaan kembali ekonomi seperti Alabama, California, Florida dan North Carolina melaporkan peningkatan kasus corona setiap hari. Texas dan North Carolina melaporkan kenaikan rawat inap terkait virus Sabtu.

Mantan Kepala FDA, Scott Gottlieb, mengatakan kepada CNBC bahwa hotspot corona yang muncul bisa dengan cepat dan lepas kendali.

Sementara Gubernur New York, Andrew Cuomo memperingatkan warga New York agar tidak memicu gelombang kedua corona. Dia mengatakan pada Minggu negara telah menerima 25.000 keluhan tentang bisnis yang melanggar aturan pembukaan kembali bertahap.

“Corona melonjak lagi dan itu masalah,” kata Kepala Ekonom Spartan Capital Securities, Peter Cardillo.