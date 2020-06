Harga Minyak Melonjak 2% karena Optimisme Pemotongan Produksi OPEC+

New York, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia naik pada perdagangan Senin (15/6/2020) karena tanda-tanda permintaan bahan bakar pulih. Sementara anggota OPEC+ hingga kini mematuhi kesepakatan pengurangan produksi sehingga bisa mengkompensasi kekhawatiran bahwa infeksi virus corona dapat memperlambat ekonomi global.

Minyak mentah West Texas Intermediate naik 86 sen, atau 2,37 persen menjadi US$ 37,12 per barel. Minyak mentah Brent naik 96 sen, atau 2,5 persen ke US$ 39,73 per barel.

Menguatnya harga minyak setelah Menteri Energi Uni Emirat Arab menyuarakan keyakinannya bahwa negara-negara OPEC+ dengan kepatuhan rendah terhadap pemotongan yang disepakati akan memenuhi komitmennya. Selain itu, melaporkan tanda-tanda meningkatnya permintaan minyak.

"Itu sepertinya menghilangkan beberapa sentimen negatif pasar," kata analis senior di Price Futures Group, Phil Flynn, "Ini ketakutan corona versus kenyataan dari apa yang terjadi di lapangan."

Panel pemantauan yang dipimpin OPEC akan bertemu Kamis untuk membahas apakah negara-negara anggota telah memotong produksi minyak mereka sesuai kesepakatan.

"Irak setuju bahwa perusahaan-perusahaan minyak utama memangkas produksi lebih lanjut pada Juni," kata pejabat Irak yang bekerja di ladang minyak raksasa negara itu kepada Reuters, Minggu.

Arab Saudi juga telah mengurangi volume minyak mentah pemuatan Juli yang akan disuplai ke lima pembeli di Asia, kata sumber.

Namun kekhawatiran permintaan bahan bakar di AS telah membebani pasar. Lebih dari 25.000 kasus virus corona dilaporkan pada Sabtu di AS, di mana lebih 2 juta orang telah terinfeksi, sekitar seperempat dari kasus di seluruh dunia.

Setelah hampir dua bulan tanpa infeksi baru, pejabat Beijing melaporkan 79 kasus virus corona selama empat hari terakhir, memicu kekhawatiran merebaknya Covid-19 di salah satu kota terpadat di dunia.

Data ekonomi Tiongkok menunjukkan ekonomi terbesar kedua di dunia itu berjuang kembali ke jalurnya. Output industri pada bulan Mei 4,4 persen di bawah apa dari yang diharapkan.

Sementara output ekonomi Jerman juga akan jatuh lebih jauh pada kuartal kedua 2020, kata Kementerian Ekonomi mengatakan pada Senin.