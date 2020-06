IHSG Berpeluang Rebound, Ini Rekomendasi Saham Pilihan

Jakarta, Beritasatu.com - IHSG pada perdagangan hari ini diperkirakan berbalik arah menguat (rebound) menyusul sentimen positif global.

"IHSG berpeluang rebound," kata riset PT MNC Securities dikutip Beritasatu.com, Selasa(15/5/2020).

Kepala Riset PT MNC Securities Edwin Sebayang mengatakan, potensi kenaikan IHSG didukung positifnya bursa saham AS.

Ketakutan Dow Jones turun tajam akibat gelomban dua Covid-19 tidak terbukti. Justru indeks utama itu menguat setelah The Fed mengatakan akan mulai membeli obligasi korporasi individu.

Di lain pihak, harga komoditas naik seperti minyak, batu bara dan nikel sehingga berpotensi mendorong saham berbasis komoditas tersebut.

Dia merekomendasikan investor harus selektif melakukan buy on weakness atau swing trade pada saham sektor sektor batu bara, konsumsi, farmasi infrastruktur, telko, rokok, bank dan retail dalam perdagangan Selasa ini.

Riset MNC menyatakan, secara teknikal IHSG perdagangan hari ini akan bergerak di rentang 4.778 - 4.860.

Sementara bursa AS Wall Street melonjak pada perdagangan Senin, karena bank sentral AS, Federal Reserve (the Fed) mengumumkan langkah lebih lanjut untuk mendukung pasar di tengah pandemi Covid-19. Dow Jones Industrial Average ditutup naik 157,62 atau 0,6 persen menjadi 25.763,16. S&P 500 naik 0,8 persen menjadi di 3,066,59, sementara Nasdaq Composite naik 1,4 persen menjadi 9,726,02.

Adapun IHSG melemah 1,3 persen ke 4.816,3 pada akhir perdagangan Senin (15/6/2020). Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 turun 1,7 persen ke 351,62, indeks LQ45 turun 1,63 persen ke 739,86, JII turun 0,23 persen ke 533,16.

Untuk rekomendasi saham hari ini adalah:

1. PT Gudang Garam Tbk (GGRM) 47.175 - 49.150

Buy 48.300

2. PT. Tower Bersama Tbk (TBIG) 1.085 - 1.150

Buy 1.100

3. PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) 1.365 - 1.455

Buy 1.400

4. PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) 2.310 - 2.530

Buy 2.340

5. PT ICB Indofood Sukses Makmur Tbk (ICBP) 8.550 - 8.960

Buy 8.650