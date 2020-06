Bursa Tokyo Naik 3% Didorong Melonjaknya Wall Street

Tokyo, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik melonjak pada awal perdagangan Selasa (16/6/2020) karena kenaikan bursa saham Amerika Serikat (AS) Wall Street.

Nikkei 225 di Jepang melonjak 2,86 persen pada awal perdagangan, sementara indeks Topix menguat 2,49 persen.

Di Korea Selatan, Kospi melonjak 3,1%. Bursa saham di Australia S&P/ASX 200 naik 1,28 persen.

Secara keseluruhan, indeks MSCI Asia di luar Jepang diperdagangkan 0,92 persen lebih tinggi.

Investor pada Selasa 916/6/2020) kemungkinan akan fokus pada pengumuman bank sentral, dengan Reserve Bank of Australia akan merilis risalah pertemuan kebijakan moneter sekitar pukul 9.30 pagi waktu HK/SIN. Bank of Japan juga akan merilis pernyataan kebijakan moneter pada Selasa.

Bank sentral AS, Federal Reserve Senin mengumumkan langkah-langkah lebih lanjut untuk mendukung pasar. The Fed mengatakan akan membeli obligasi korporasi individual, menandai pendekatan yang lebih luas untuk pembelian obligasi korporasi. The Fed sebelumnya mengindikasikan bahwa pada akhirnya akan membeli obligasi di pasar primer. Tapi pengumuman Senin menandai perluasan itu ke pasar sekunder.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 96,565 setelah tergelincir dari level di atas 97 yang terlihat sebelumnya.

Baca juga: Dow Menguat 150 Poin karena Pengumuman the Fed

Semalam di Wall Street, Dow Jones Industrial Average ditutup naik 157,62 atau 0,6 persen menjadi 25.763,16. S&P 500 naik 0,8 persen menjadi di 3,066,59, sementara Nasdaq Composite naik 1,4 persen menjadi 9,726,02.

Pergerakan di atas terjadi setelah sebelumnya turun tajam dimana Dow melemah lebih 760 poin sebelum rebound. S&P 500 dan Nasdaq masing-masing turun sebanyak 2,5 persen dan 1,9 persen.

Yen Jepang diperdagangkan pada 107,42 per dolar setelah melihat tertinggi di sekitar 107,1 kemarin. Dolar Australia berada di US$ 0,6964 setelah naik dari level di bawah US$ 0,684 kemarin.