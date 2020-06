Harga Emas Terkena Aksi Ambil Untung

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas berjangka melemah lagi pada akhir perdagangan Senin atau Selasa pagi WIB (16/6/2020), karena aksi ambil untung (profit taking) berlanjut. Namun penurunan itu dibatasi pelemahan dolar AS dan kekhawatiran gelombang kedua infeksi virus corona.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, turun US$ 10,1 atau 0,58 persen, menjadi US$ 1.727,2 per ounce.

"Dalam suasana risk-off (penghindaran risiko) dolar menjadi aset yang menguntungkan dan itu menekan emas," kata Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures, David Meger, dikutip dari Reuters.

"Tetapi sejak pertemuan Federal Reserve AS, emas telah turun karena pasar emas tidak mendapatkan banyak stimulus moneter dari The Fed, tidak ada tambahan penurunan suku bunga atau pembelian aset."

Baca juga: Emas Antam Naik ke Rp 902.000 Per Gram

The Fed mempertahankan suku bunga acuan dalam kisaran target nol hingga 0,25 persen minggu lalu.

Terhadap sekeranjang mata uang, dolar AS melemah tetapi masih bertahan di dekat level tertinggi lebih satu minggu di sesi sebelumnya.

Emas juga berada di bawah tekanan karena Survei Manufaktur Negara Bagian New York yang dirilis pada Senin (15/6/2020) menunjukkan indeks kondisi bisnis meningkat 48 poin menjadi negatif 0,2 pada Juni. Ini lebih baik dari yang diperkirakan dan meskipun masih negatif.

Investor masih khawatir tentang kemungkinan gelombang kedua Covid-19, yang akan memberikan dukungan jangka menengah logam mulia karena akan mengacaukan perekonomian, menyebabkan bank sentral bereaksi dengan stimulus, guna meningkatkan inflasi.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman Juli turun 8,3 sen atau 0,47 persen, menjadi US$ 17,399 per ounce. Platinum pengiriman Juli naik US$ 2,7 atau 0,33 persen, menjadi US$ 821,7 per ounce.