Dibuka, IHSG Langsung Menguat 2%

Jakarta, Beritasatu.com - IHSG pada perdagangan Selasa (16/6/2020) dibuka naik di tengah positifnya bursa saham AS.

Berdasarkan data bursa yang diolah Beritasatu.com, hingga pukul 09.05 WIB, indeks harga saham gabungan naik 114,3 poin (2,3 persen) menjadi 4.931. IHSG sempat menyentuh level tertinggi 4.941 dan level terendah 4.821.

Adapun kumpulan saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 naik menjadi ke 363,4. Indeks LQ45 menguat menjadi 764,4 dan Indeks syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) naik menjadi 545,6.

Sementara bursa AS Wall Street melonjak pada perdagangan Senin, karena bank sentral AS, Federal Reserve (the Fed) mengumumkan langkah lebih lanjut untuk mendukung pasar di tengah pandemi Covid-19. Dow Jones Industrial Average ditutup naik 157,62 atau 0,6 persen menjadi 25.763,16. S&P 500 naik 0,8 persen menjadi di 3,066,59, sementara Nasdaq Composite naik 1,4 persen menjadi 9,726,02.

Adapun IHSG melemah 1,3 persen ke 4.816,3 pada akhir perdagangan Senin (15/6/2020). Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 turun 1,7 persen ke 351,62, indeks LQ45 turun 1,63 persen ke 739,86, JII turun 0,23 persen ke 533,16.