Bursa Asia Menguat Ditopang Nikkei dan Kospi

Tokyo, Beritasatu.com - Bursa Asia ditutup menguat pada perdagangan hari ini, Selasa (16/6/2020) dipimpin oleh bursa Jepang dan Korea Selatan.

Indeks Nikkei 225 Tokyo naik 4,88 persen ke 22.582,21, Kospi Korea Selatan naik 5,17 persen, dan ASX 200 Australia naik 3,89 persen.

Bank sentral Australia dalam hasil rapatnya hari ini mengatakan pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter membantu perekonomian melewati masa-masa sulit belakangan ini dan dukungan itu akan terus dilanjutkan.

Bank of Japan hari ini juga mempertahankan kebijakan moneternya karena dampak ekonomi Covid-19 yang parah akan tetap terasa sementara ini. BoJ berharap perekonomian akan kembali pulih dan tidak akan ragu-ragu untuk menambah kebijakan pelonggaran jika dibutuhkan. Suku bunga juga akan tetap di level yang sama atau lebih rendah dalam jangka pendek dan panjang.

The Fed AS pada hari Senin juga mengatakan akan memperluas quantitave easing dengan mulai membeli obligasi korporasi. Hal ini mengindikasikan bank sentral AS itu berekspansi ke pasar sekunder.

Bloomberg hari ini juga melaporkan bahwa AS berencana menyiapkan anggaran infrastruktur senilai US$ 1 triliun, yang akan digunakan untuk membangun jalan dan jembatan hingga infrastruktur modern seperti 5G wireless dan jaringan broadband di wilayah rural.